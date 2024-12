Mazara, il 10 dicembre l’evento “Regala un sorriso”

06/12/2024 15:20:00

“Regala un sorriso” è questo il titolo dell’evento organizzato dalla Cooperativa Sociale “Il Sorriso” a Mazara del Vallo in occasione delle imminenti festività natalizie.

La manifestazione, che si svolgerà martedì 10 dicembre alle ore 20,30 presso il cine-teatro Rivoli, ha come obiettivo quello di abbattere le frontiere mentali e fisiche così da poter mirare sempre più ad un mondo migliore. Sarà un momento di festa, di gioia, di serenità proprio come il Santo Natale ci chiede ed il tutto vedrà come protagonisti quelle che sono le realtà afferenti alla Cooperativa “Il Sorriso” con particolare attenzione al mondo dei disabili psichici. Ad animare la serata vi sarà la speciale partecipazione della The Vocal Academy di Silvia Mezzanotte. L’invito è rivolto a tutta la cittadinanza e l’ingresso sarà libero.