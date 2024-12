Italgas incontra gli studenti di Trapani: un viaggio nel futuro del gas naturale

06/12/2024 22:00:00

Ieri pomeriggio, l’aula magna dell’Istituto di Istruzione Superiore "L. Da Vinci" di Trapani ha ospitato un workshop speciale organizzato da Italgas, leader italiano nella distribuzione del gas naturale. L’iniziativa, inserita nel programma dei Percorsi per le Competenze Trasversali e per l’Orientamento (PCTO), ha coinvolto gli studenti di cinque classi dell’ITI (5A, 5B, 5G, 4D) in un’esperienza formativa dedicata al settore energetico e alle opportunità professionali che esso offre.

Un ponte tra scuola e lavoro

Durante l’evento, gli esperti di Italgas hanno illustrato il ruolo strategico del gas naturale nella transizione energetica, un tema di crescente attualità. Gli studenti hanno avuto l’opportunità di conoscere da vicino le attività dell’azienda, le sue sfide e le prospettive lavorative nel settore. L’incontro ha previsto anche testimonianze di giovani professionisti di Italgas, che hanno condiviso le loro esperienze lavorative, ispirando i ragazzi a immaginare il proprio futuro professionale.

Secondo la professoressa Annalisa Rallo, una delle tutor PCTO dell’Istituto, questo tipo di incontri rappresenta una tappa fondamentale per il percorso formativo degli studenti. “Il collegamento fra la nostra scuola e il mondo del lavoro – ha spiegato – è uno dei punti forti del nostro progetto. Giornate come questa servono per far comprendere ai nostri studenti come sia importante pensare al futuro, soprattutto se giunti quasi alla fine del loro percorso scolastico. C’è il mondo che li aspetta e devono essere pronti”.

Progettare la rete del futuro: la sfida degli studenti

Un momento centrale del workshop è stata una challenge progettuale: i ragazzi si sono cimentati nella simulazione della progettazione di un tratto di rete del gas naturale. Un’attività pratica che li vedrà impegnati, insieme ai loro tutor, fino ad aprile, culminando in un projectwork finale.

Accompagnati dai tutor scolastici, i professori Alessio Cardillo, Antonio D’Arrigo e Annalisa Rallo, gli studenti hanno così avuto la possibilità di tradurre la teoria in pratica, acquisendo competenze che li preparano ad affrontare le sfide del mercato del lavoro.

Formazione e futuro

L’iniziativa di Italgas sottolinea l’importanza di creare sinergie tra scuola e azienda, soprattutto in settori chiave come quello dell’energia. Per gli studenti, è stata un’occasione per scoprire il valore delle proprie competenze in un contesto reale e per orientarsi verso percorsi di studio e carriera che possono inserirli in un ambito strategico per lo sviluppo sostenibile del Paese. L’evento conferma come esperienze di questo tipo possano contribuire a formare una nuova generazione di professionisti, pronti ad affrontare le sfide del futuro con consapevolezza e competenza.