Calcio a 5: il Marsala Futsal ad Adrano per confermare l'alta classifica

07/12/2024 10:44:00

Sfida d’alta classifica in quel di Adrano, dove la squadra di casa incontrerà la capolista Marsala Futsal 2012 nella 9ª giornata di Campionato Girone H di serie B. Un altro match-finale per gli azzurri che sono diretti alla metà cercando di avere un occhio vigile sempre sul Sicurlube a pari punti ma con una partita in più. Gabriele Foderà ne è convinto: “L’unico obiettivo è quello di vincere come in tutte le gare; stiamo lavorando bene, nessuno è fondamentale ma tutti siamo indispensabili in questa squadra. Non ci saranno regali di Natale”. Il suo compagno Walter Abate, arrivato quest’anno, spiega il momento positivo del Marsala: “I risultati positivi ci portano ad avere un morale alto, una certa sicurezza a livello di gioco, di campo. Col tempo il gruppo si è sempre più solidificato, si sta creando una famiglia e posso assicurarvi che qui è davvero così. La mentalità che stiamo acquisendo è quella giusta che ci porta all’obiettivo. La nostra carta vincente infatti è proprio il gruppo, ogni ragazzo che entra in campo per dare il suo contributo fa bene o addirittura meglio di quello che è uscito. Questo dà al Mister la possibilità al Mister di fare con tranquillità tutti i cambi possibili. Per me è un onore essere qui a Marsala - continua Abate - sento il calore del pubblico, si lavora bene con questa squadra, con questa dirigenza. Il mio invito è di starci sempre vicino”. Alle 16 entreranno in campo: Nico Cosenza e Simone Vallarelli, capitano Giuseppe Costigliola, Alessandro Patti, Israel Caro Barroso, Matteo Di Bartoli, Walter Abate, Niko Sanalitro, Christian Pierro, Gabriele Foderà, Giorgio Emiliano, Pietro Bonafede. Arbitreranno la gara: Roberto Di Fonzo Arbitro 1 (sez. Alba - Bra), Alessandro Botta Arbitro 2 (sez. Biella), Salvatore Pagano Crono (sez. Catania).