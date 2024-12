Beve del detersivo al posto dell'acqua, donna in coma per 10 giorni

07/12/2024 12:00:00

Un tragico errore ha avuto conseguenze gravissime per una donna di 48 anni a Bologna, che il 2 novembre scorso, mentre faceva colazione in un bar nella zona di Savena, ha bevuto accidentalmente un bicchierino contenente detersivo anziché acqua. L'ingestione le ha provocato gravi lesioni alla bocca, all’esofago e allo stomaco, compatibili con il contatto con sostanze caustiche.

La donna, subito dopo aver sorseggiato il liquido, si è resa conto che qualcosa non andava e ha sputato ciò che restava, ma il danno era già stato fatto. Dolori lancinanti a labbra e gola, seguiti da vomito, l’hanno costretta a chiedere soccorso. Trasportata d’urgenza all’ospedale Sant’Orsola, è stata posta in coma farmacologico, rimanendovi per 10 giorni.

La vicenda è ora sotto la lente d’ingrandimento della Procura, che ha aperto un fascicolo per lesioni colpose gravissime. Gli inquirenti avrebbero già acquisito le immagini delle telecamere di sorveglianza del bar per ricostruire con precisione quanto accaduto.

A un mese dall’episodio, la donna non sa ancora se riporterà danni permanenti a seguito delle gravi lesioni subite.