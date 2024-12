Incendio alla Casa della fanciulla: paura e degrado nel cuore di Trapani

07/12/2024 13:21:00

Un incendio è divampato nella notte tra il 6 e il 7 dicembre alla "Casa della fanciulla", edificio storico abbandonato nel centro di Trapani. L'allarme è scattato intorno alle 23, quando le fiamme e il fumo hanno iniziato a fuoriuscire dall'immobile. I residenti, spaventati, hanno subito allertato i vigili del fuoco e spostato le auto parcheggiate nei pressi dell'edificio.

L'intervento tempestivo dei pompieri ha impedito alle fiamme di propagarsi ulteriormente, limitando i danni al piano terra. A bruciare, secondo le prime ricostruzioni, sarebbe stata la spazzatura accumulata all'interno dell'edificio. La Casa della fanciulla, di proprietà della Regione, versa da anni in stato di abbandono e degrado, trasformandosi in un ricettacolo di rifiuti e in un potenziale pericolo per la sicurezza del quartiere.

L'episodio riaccende i riflettori sulla necessità di intervenire per recuperare e valorizzare l'edificio storico. Non è la prima volta che la Casa della fanciulla finisce al centro delle cronache: nel 2015, la polizia vi scoprì un deposito di moto rubate, denunciando due minori.