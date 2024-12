 Salemi. Inaugurata la prima edizione della “Via dei Presepi”

07/12/2024 10:00:00

E’ stata inaugura ieri a Salemi alla presenza del sindaco Vito Scalisi la prima edizione de “La via dei presepi” , un’iniziativa che, oltre ad essere in sintonia con il clima

natalizio di questo periodo, s’inquadra tra quelle che tendono ad animare il Centro storico del Borgo. Ad essere interessato infatti sarà parte del cerchio che cinge il centro attraversando la cosiddetta “Strata mastra” sino alla piazza Santa Maria e l'ultimo tratto della via Francesco Crispi che sbocca in piazza Libertà.

A curare l’esposizione dei presepi artistici e artigianali collaborerà non solo l’Associazione pro-centro storico ma anche la maggior parte delle associazioni

cittadine e molti privati, coordinate da Rosanna Sanfilippo. L’inaugurazione e’ avvenuta in occasione della festa del patrono San Nicola.

I presepi saranno esposti al pubblico sino al 6 gennaio, giorno dell'Epifania.

Franco Ciro lo Re