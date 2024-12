Il Bianco nel Blu:  viaggio straordinario che svela i segreti delle Egadi

08/12/2024 06:00:00

Giovanni Chimienti, biologo marino e National Geographic Explorer, ci guida in una nuova straordinaria avventura sottomarina. Il documentario "Il Bianco nel Blu", diretto da Igor D’India e disponibile in versione integrale sul sito e sul canale YouTube di National Geographic Italia, racconta una delle più affascinanti scoperte del Mediterraneo: la foresta di corallo nero nei fondali di Marettimo, la più selvaggia delle Isole Egadi.

Un viaggio nella twilight zone del Mediterraneo

La scoperta è il risultato di quasi due anni di ricerche condotte attraverso immersioni tecniche e l’utilizzo di sofisticati ROV (Remotely Operated Vehicle), che hanno esplorato la twilight zone, il punto di confine tra luce e oscurità. Questa regione sottomarina ospita forme di vita uniche e adattate a condizioni estreme: acque fredde, correnti forti e scarsa luminosità.

Sotto le acque di Marettimo, in un ecosistema sospeso nel tempo, sono state trovate quattro specie di corallo nero del Mediterraneo. Questi coralli, con i loro scheletri neri e le estremità bianche, grazie ai piccoli polipi vivi, danno vita a vere e proprie foreste sottomarine, che offrono rifugio e sostentamento a una moltitudine di specie marine. Sono ingegneri ecosistemici di inestimabile valore per la biodiversità.

La scoperta della foresta di corallo nero

Nel 2021, durante la prima immersione a Marettimo, Chimienti fu affascinato dalla ricchezza di vita marina, tanto da spingersi a ipotizzare l’esistenza di una foresta sommersa di corallo nero. L’intuizione, supportata da modelli idrodinamici e racconti degli anziani pescatori locali, ha portato a un progetto finanziato dalla National Geographic Society per esplorare questa zona misteriosa. La scoperta della foresta è avvenuta grazie al lavoro congiunto di scienziati, subacquei e storyteller, con il sostegno della comunità di Marettimo e delle istituzioni locali.

Un ecosistema da proteggere

Questa scoperta non è solo un'affascinante curiosità scientifica, ma una testimonianza della resilienza del Mediterraneo contro le pressioni della sovrapesca, dell'inquinamento e dei cambiamenti climatici. La foresta di corallo nero è una speranza per la conservazione della biodiversità marina. Gli habitat creati dai coralli neri fungono da nursery per pesci, crostacei e molte altre specie, svolgendo un ruolo fondamentale nell’equilibrio degli ecosistemi marini.

Una produzione che unisce scienza e bellezza

"Il Bianco nel Blu" è un viaggio visivo ed emozionale. Presentato per la prima volta nel luglio 2023 a Marettimo e al National Geographic Festival, il documentario celebra la bellezza e la fragilità del Mediterraneo, rendendo omaggio a chi lavora instancabilmente per proteggerlo. La produzione ha coinvolto partner prestigiosi, come la Commissione Oceanografica Intergovernativa dell’UNESCO e il Gruppo Prada con il progetto SEA BEYOND, e si avvale delle straordinarie immagini del fotografo subacqueo Filippo Borghi.

La magia di Marettimo e il futuro del Mediterraneo

Marettimo, con la sua comunità accogliente e la straordinaria bellezza dei suoi fondali, si conferma un punto di riferimento per la ricerca marina e la tutela ambientale. "Il Bianco nel Blu" è una finestra sul Mediterraneo che resiste e spera, un racconto di scienza, passione e impegno per il futuro delle nostre acque.

La visione del documentario è un invito a scoprire e proteggere uno dei tesori meglio custoditi del nostro pianeta, perché ogni viaggio nelle profondità del mare è un viaggio alla scoperta di noi stessi.

Eccolo.