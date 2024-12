Buongiorno24 del 9 Dicembre 2024

Buongiorno e benvenuti a Buongiorno24, la diretta quotidiana di Tp24. Oggi, 9 dicembre 2024, affrontiamo i seguenti temi:

Siccità in Sicilia: Schifani sorvola gli invasi

Il presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani, ha effettuato un sopralluogo aereo sugli invasi dell'isola per valutare la situazione idrica. Le recenti piogge hanno portato a un leggero miglioramento, con un aumento dei livelli d'acqua, in particolare nella diga Ancipa, che ha raggiunto un volume di 1,7 milioni di metri cubi.

Marsala: quattro anni dal progetto del Padiglione Covid

Il Padiglione "Covid" di Marsala compie quattro anni. I lavori, iniziati nel 2020, hanno subito vari ritardi e ad oggi la struttura non è ancora operativa. La comunità attende risposte sulle tempistiche di completamento e messa in funzione.

Trapani: incendio doloso nell'ex "Casa della Fanciulla"

Un incendio di natura dolosa ha colpito l'ex "Casa della Fanciulla" in Largo Martiri della Libertà, nel centro storico di Trapani. L'immobile, di proprietà della Regione Siciliana, ha subito notevoli danni. Le autorità stanno indagando per identificare i responsabili.

Marsala: sequestrati 20 motocicli dalla Polizia Municipale

Continuano i controlli della Polizia Municipale di Marsala, che hanno portato al sequestro di 20 motocicli per irregolarità amministrative e violazioni del codice della strada. L'operazione mira a garantire maggiore sicurezza sulle strade cittadine.

Alcamo: sgominata banda di ladri di carburante

La Polizia di Stato ha arrestato due giovani pregiudicati di origine rumena, accusati di furti di carburante nella zona di Alcamo. L'operazione ha permesso di recuperare refurtiva e smantellare un'organizzazione dedita a questo tipo di reati.

Violenza domestica: 17enne arrestato grazie ai cani della madre

Un ragazzo di 17 anni è stato arrestato per aver aggredito violentemente la madre, trascinandola per i capelli nel fango. L'intervento dei cani di famiglia ha permesso di interrompere l'aggressione. Il tribunale del riesame ha confermato la custodia cautelare per il giovane.