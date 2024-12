Gli studenti che puliscono la Foce del Belice e le altre iniziative delle scuole

09/12/2024 09:15:00

Le classi terze dell’Istituto Nautico ad indirizzo CMN e CAIM (precedentemente conosciuti come “Capitani” e “Macchinisti”) hanno anche quest' anno partecipato all'iniziativa ecologica organizzata da Marevivo Sicilia, con il patrocinio di MSC Fundation, di pulire una spiaggia dai rifiuti accumulati, sia per azione del mare sia per la scarsa sensibilità verso la salvaguardia della costa da parte di chi ha frequentato la stessa spiaggia.

Il tratto scelto è stato lo stupendo scenario naturalistico della R.N.O Foce del fiume Belice: l'impegno messo dalle nostre ragazze e dai nostri ragazzi è stato premiato con la raccolta di più di 60 chilogrammi di rifiuti. Un’operazione che contribuirà a rendere ancora più bella la porzione di costa visitata.

L'attività è anche enucleata dentro il progetto PCTO (ex Alternanza Scuola-Lavoro) delle già citate classi del Nautico “Marino Torre”.



“Sono queste le esperienze formative che servono alle nostre alunne e ai nostri alunni – spiega il professor Giuseppe Scalabrino – per dare un senso concreto agli studi scolastici. Nel triennio finale, viene riservato grande spazio ala Marpol, convezione internazionale per la prevenzione all’inquinamento marino. Poi, la realtà dimostra loro che il mare anche dalle nostre parti, è praticamente invaso dalla plastica. Il gesto simbolico di ripulire una spiaggia rimarrà nella loro memoria, per imparare ad avere i comportamenti più idonei anche nel corso della loro vita futura”.

Iniziativa con le scuole di Mazara del Vallo

Edison insieme al FAI ha incontrato la scorsa settimana le scolaresche delle scuole primarie di Mazara del Vallo per parlare di sostenibilità ed energia.

Agli incontri- 3 momenti successivi della durata di un’ora e mezza circa - hanno partecipato gli alunni di alcune classi dei quattro comprensori scolastici: Istituto Boscarino, Istituto Grassa, Istituto Borsellino e Istituto Pirandello; in tutto oltre 200 bambini di 5° e 3° elementare.

L’attività era finalizzata a sensibilizzare i ragazzi sul valore dell’energia, a partire dalla produzione da fonti rinnovabili fino al concetto di risparmio delle risorse. Colleghi ed esperti dell’azienda hanno affrontato il tema con modalità e strumenti adeguati ad intrattenere ed ingaggiare un pubblico di bambini di tra i 7 e i 10 anni. Un momento formativo iniziale con la proiezione di un breve video cartone animato e un’attività laboratoriale volta a sollecitare i ragazzi sull’attenzione ai consumi energetici sono stati occasione di interessante scambio con i bambini, vivaci e curiosi e soprattutto molto sensibili su questi temi.

Questa iniziativa di sensibilizzazione ai temi dell’energia e della sostenibilità è collegata alle Giornate FAI di Autunno, durante le quali Edison, nell’ambito di una ormai storica collaborazione con il Fondo Italiano per l’Ambiente, ha aperto alle visite delle famiglie e del territorio il proprio impianto eolico di Mazara del Vallo con l’ausilio dei volontari Fai di Mazara del Vallo.

In quell’occasione era stato predisposto, per le scuole primarie, un piccolo simbolo che rappresenta il “valore del risparmio energetico”: si tratta di una borraccina, accompagnata da un piccolo depliant che illustra brevemente ai bimbi cos’è l’energia e li intrattiene con alcuni piccoli giochi, oltre a parlare della collaborazione Edison/FAI. Questo piccolo simbolo di “attenzione alle risorse”, consegnato ai bimbi in occasione di questo incontro con le scolaresche, è comunque a disposizione di tutti i bimbi delle primarie.

Per Edison e per il FAI, ma anche per l’amministrazione comunale di Mazara del Vallo che in uno degli incontri con le scolaresche ha partecipato con l’assessore alla Pubblica Istruzione Isidonia Giacalone, sottolineando la collaborazione sinergica tra l’Ente Comune ed Edison, è stata un’occasione importante per dare un contributo nell’indirizzare le nuove generazioni verso una sempre maggiore consapevolezza e rispetto dell’ambiente che ci circonda.

Giornata internazionale delle persone con disabilità al Nosengo di Petrosino.

Grande partecipazione al seminario organizzato, nella giornata di giovedì 5 dicembre 2024, dall’Istituto Comprensivo “Gesualdo Nosengo” di Petrosino Scuola Polo per l’Inclusione della provincia di Trapani in collaborazione con la Rete di Scopo “INSIEME PER AIUTARLI”.

Durante l’incontro, moderato dalla docente referente d’Istituto per l’inclusione, Marino Isabella, sono intervenuti per i saluti la dirigente scolastica Maria Luisa Simanella, l’assessore alla Pubblica Istruzione, Concetta Vallone, il dott. Licari in rappresentanza del Dirigente dell’Ambito Territoriale di Trapani Davide Nugnes, la dott.ssa Vitalba Licari neuropsichiatra infantile del servizio di NPI del Distretto Marsala-Petrosino.

Interessanti i contributi e gli spunti di riflessione dei relatori, il dott. Paolo Pace responsabile della neuropsichiatria infantile di Castelvetrano e, in videocollegamento, il professore Giovanni Savia, dirigente scolastico dell'IIS "David Maria Turoldo" di Zogno, esperto di educazione inclusiva, e la prof.ssa Alessandra La Marca, coordinatore del centro di Ateneo e direttore del corso di specializzazione per le attività di sostegno presso l’Università degli studi di Palermo.

Denominatore comune degli interventi il concetto che le differenze devono convivere reciprocamente valorizzandosi, scoprendo le cose che uno può dare all’altro e cercando di tenere insieme le unicità personali e la specialità nella normalità. Solo un approccio comunitario può favorire il processo di inclusione e di integrazione.

Emozionante l’intervento e la visione del video degli alunni della classe 3ªB che lo scorso anno sono stati premiati con il primo posto al concorso giornalistico "Sky Up the Edit" grazie alla video-intervista dal titolo “Lo sport supera la disabilità” all'atleta paralimpico Fausto Firreri: lo sport è un potente strumento di inclusione e di crescita personale.