Marsala, venerdì in Chiesa Madre i funerali di Giorgio Figuccia

10/12/2024 15:26:00

Si terranno Venerdì 13 dicembre, alle ore 15.30, in Chiesa Madre a Marsala i funerali di Giorgio Figuccia, il giovane marsalese scomparso prematuramente in Francia. Il feretro del 30enne arriverà in città, permettendo ad amici, parenti e a tutti coloro che lo conoscevano di stringersi intorno alla famiglia per l’ultimo saluto.

Giorgio, che aveva compiuto 30 anni lo scorso settembre, viveva all’estero da tempo. La sua improvvisa morte, avvenuta in Francia, ha lasciato sgomenta la comunità marsalese. Le cause del decesso restano tuttora ignote, forse per un malore, e sono state le autorità francesi a informare la famiglia della tragedia.