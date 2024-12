Buongiorno24 dell'11 Dicembre 2024

16enne uccide un 40enne a coltellate: fermato Un giovane di 16 anni ha accoltellato mortalmente un uomo di 40 anni che gli aveva dato uno schiaffo. Dopo essere fuggito, il minorenne si è costituito nella notte, convinto dai familiari e dagli inquirenti. Le indagini sono in corso per ricostruire la dinamica dell’episodio.

Trapani: donna maltrattata e segregata in casa dal marito

Una donna trapanese ha vissuto anni di abusi e segregazione da parte del marito, che l’aveva chiusa in casa. L’incubo è finito grazie all’intervento degli agenti dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico della Questura di Trapani. L’uomo è stato arrestato per sequestro di persona e maltrattamenti in famiglia.