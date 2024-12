Mazara: per chi non paga i tributi arretrati in arrivo pignoramenti e fermo amministrativo dei mezzi

12/12/2024 07:30:00

Il Sindaco di Mazara del Vallo, Salvatore Quinci, richiama con urgenza i cittadini a regolarizzare i pagamenti dei tributi comunali TARI e IMU relativi agli anni che vanno dal 2014 al 2019. Da alcuni mesi l’Amministrazione ha affidato a più società esterne la gestione della riscossione coattiva per gli impagati, e queste, dopo avere avviato le procedure iniziali di recupero bonario, sono adesso pronte a procedere al pignoramento dei conti correnti e al fermo amministrativo con successivo sequestro delle automobili.

"Come pretendete di avere strade asfaltate, illuminate, discerbate, una città pulita ogni giorno, se non pagate le tasse!" ha dichiarato con forza il Sindaco Quinci. "Pagare le tasse è un obbligo imprescindibile. Senza le risorse derivanti dai tributi, è impossibile garantire i servizi essenziali che tutti giustamente chiedono."



L’Amministrazione comunale sottolinea che non ci saranno più tolleranze verso i cittadini inadempienti. Il mancato pagamento non sarà più accettato; inevitabile l'applicazione di tutti gli aggravi previsti per legge che aumenteranno gli importi dovuti originariamente .

"Pagate, prima che sia troppo tardi. Non ci saranno ulteriori avvisi o proroghe. È tempo di agire con responsabilità e rispetto per la comunità," ha concluso il Sindaco. "Non possiamo permettere che chi non adempie al proprio dovere penalizzi un’intera comunità."