Open Day all'Istituto Professionale "F. Cosentino" di Marsala con il corso OSS e le altre novità

12/12/2024 16:52:00

L'Istituto Professionale "F. Cosentino" di Marsala apre le sue porte per un nuovo Open Day, previsto per sabato 14 dicembre. L'evento, che si terrà dalle 15:00 alle 18:00 presso la sede di Via del Fante 35, è un'occasione per conoscere i percorsi formativi offerti dall'istituto, con particolare attenzione al nuovo corso per diventare OSS (Operatore Socio-Sanitario), una figura professionale oggi molto richiesta nel settore della sanità.

Una figura chiave per il futuro della sanità

Il corso OSS rappresenta una delle grandi novità dell'istituto, rispondendo a una crescente domanda di personale qualificato nel mondo sanitario. Durante l'Open Day, sarà possibile scoprire i dettagli di questo percorso formativo, pensato per chi desidera intraprendere una carriera in un settore in costante crescita e di fondamentale importanza per la società.

Laboratori e attività per tutti i gusti

L'Open Day è solo uno degli appuntamenti del ricco calendario di iniziative organizzate dall'Istituto "Cosentino". Il 25 gennaio è previsto il secondo appuntamento per chi non potrà partecipare a dicembre.

Un'offerta formativa variegata

Oltre al corso OSS, l'Istituto "Cosentino" propone percorsi nei settori Ottico, Odontotecnico e Sanità & Assistenza Sociale, arricchiti da laboratori innovativi come quelli dedicati all'intelligenza artificiale e alle tecnologie 3D.