Trapani in lutto: le reazioni alla scomparsa del prof. Silvio Mazzarese

12/12/2024 15:46:00

La provincia di Trapani piange la scomparsa del prof. Silvio Mazzarese, figura di spicco del panorama accademico e culturale. Giurista di grande levatura, docente di Diritto Civile e già direttore del Polo Universitario di Trapani, Mazzarese è stato un punto di riferimento per generazioni di studenti e per l’intera comunità trapanese. La sua scomparsa ha suscitato un’onda di commozione, con numerosi messaggi di cordoglio da parte di istituzioni, associazioni e cittadini.

Il ricordo dell’ANPI

L’ANPI di Trapani lo descrive come "l’ultimo degli intellettuali trapanesi", ma soprattutto come un democratico convinto, sempre in prima linea per difendere i valori dell’antifascismo. Tra i ricordi più vivi, l’incontro del 2016 al Polo Universitario con la partigiana Lidia Menapace: "Fu una lezione di democrazia e libertà, con l’aula magna gremita e il prof. Mazzarese a emozionare tutti con le sue parole sulla lotta al nazifascismo". L’ANPI lo aveva insignito del distintivo e del fazzoletto partigiano, riconoscimenti che il professore aveva accolto con grande orgoglio.

Il cordoglio del mondo forense

Salvatore Longo, presidente dell’Ordine degli Avvocati di Trapani, ha ricordato Mazzarese come "un maestro di diritto per tante generazioni", sottolineando il suo ruolo cruciale nel rilancio del Polo Universitario: "La sua lungimiranza ha dato un salto di qualità alla didattica e ha attratto molti studenti. Pur non essendo trapanese di nascita, sarà ricordato tra le figure più illustri della nostra città".

Il ricordo degli studenti e dei colleghi

La consigliera comunale Marzia Patti lo ricorda con affetto per la sua vicinanza agli studenti: "Ci chiamava i suoi 'picciotti' ed è stato una guida, un esempio, un lottatore instancabile per il diritto allo studio e per il futuro di questa comunità". Anche Piero Savona, già candidato sindaco, ha evidenziato il ruolo di Mazzarese nella salvaguardia del Polo Universitario: "Se oggi esiste ancora, il merito è suo. Ha combattuto contro chi voleva smantellarlo, sempre con autorevolezza e passione per il territorio".

Una figura da ricordare

Silvio Mazzarese è stato molto più di un professore. È stato un faro per Trapani, una città che oggi perde non solo un accademico di valore, ma anche un uomo di profonda umanità, sempre pronto a battersi per la cultura, il diritto e la legalità. Le sue battaglie e il suo esempio resteranno una lezione indelebile per la comunità.