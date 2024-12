A Mazara centrato un 9 da 20mila euro al 10eLotto

13/12/2024 11:52:00

La fortuna fa tappa in Sicilia. Durante l'ultima estrazione del 10eLotto, come riportato da Agipronews, un fortunato giocatore di Mazara ha centrato un 9 che gli ha fruttato un premio di ben 20mila euro.

L’ultimo concorso del 10eLotto ha distribuito premi per quasi 25 milioni di euro in tutta Italia, per un totale di oltre 3,6 miliardi di euro dall’inizio del 2024. La Sicilia, dove negli ultimi mesi sono stati diversi i premi di rilievo registrati, sembra attirare la buona sorte.

Per chi volesse tentare la fortuna, il consiglio è sempre quello di giocare con moderazione e responsabilità. Si ricorda, inoltre, che il gioco è vietato ai minori di 18 anni e può causare dipendenza patologica.