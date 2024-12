Controlli sui B&B in tutta la Sicilia. Ne hanno scoperto uno con ... cento posti letto

13/12/2024 14:38:00

Non c'è solo il caso di Marsala. Sono tanti i bed and breakfast abusivi o non in regola scoperti in questi giorni in Sicilia.

C'è una vasta campagna di controlli da parte dei carabinieri per la Tutela della Salute nel settore dei B&B. D'intesa con il Ministero della Salute sono state controllate oltre 1.000 strutture ricettive: in 1 su 5 (circa 200) sono state riscontrate irregolarità che, nella maggioranza dei casi, hanno riguardato difformità dei titoli autorizzativi e aumento della capacità ricettiva, seguite da carenze igienico-sanitarie e violazioni in materia di sicurezza.

Nel complesso i carabinieri hanno segnalato 174 persone all'Autorità Amministrativa e 23 quella Giudiziaria; accertate 289 violazioni amministrative e 31 penali; irrogate sanzioni pecuniarie per oltre 155mila euro. Nei casi più gravi, è stato disposto il sequestro o la sospensione di 10 strutture, per un valore approssimativo di circa 3,5 milioni di euro.

Tra i casi più significativi emersi quello del Centro Storico di Palermo, dove i controlli hanno portato al sequestro amministrativo di un apparente B&B, che in realtà nascondeva un vero e proprio albergo, munito di ventidue stanze e circa cento posti letto da organizzare in base alle esigenze degli ospiti. Contestualmente sono stati sequestrati circa 60 chili di alimenti in cattivo stato di conservazione e privi di rintracciabilità.