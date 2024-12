Asp Trapani: domani sarà l’Influday, vaccini antinfluenzali e anti-pneumococcici gratuiti 

13/12/2024 10:30:00

La Direzione Generale dell’Asp di Trapani lancia l’#Influday, una giornata dedicata alla sensibilizzazione sulla vaccinazione antinfluenzale e anti-pneumococcica. Sabato 14 dicembre, gli utenti potranno accedere gratuitamente e senza prenotazione ai centri vaccinali aziendali per effettuare le vaccinazioni.

L'importanza della prevenzione

«La vaccinazione antinfluenzale è uno strumento di prevenzione fondamentale per tutelare la salute pubblica», ha dichiarato il direttore generale dell’Asp, Ferdinando Croce. L’#Influday mira a sensibilizzare la popolazione, in particolare le persone anziane e i soggetti più fragili, sull'importanza di prevenire complicanze gravi come polmoniti o meningiti, derivanti dal virus influenzale o dal batterio pneumococcico.

Le vaccinazioni potranno essere effettuate nei seguenti ambulatori:

Trapani-Erice: ambulatorio vaccinale Palazzo Giglio - Cittadella della Salute (ore 9:00-13:00 e 15:00-18:00)

Alcamo: ambulatorio vaccinale distrettuale, viale Europa (ore 9:00-13:00)

Salemi: ambulatorio vaccinale, via La Rocca 1 (ore 9:00-13:00)

Castelvetrano: ambulatorio vaccinale distrettuale, piazza Martiri d'Ungheria (ore 9:00-13:00 e 15:00-18:00)

Campobello di Mazara: ambulatorio vaccinale, piazza Nino Buffa (ore 9:00-13:00)

Mazara del Vallo: ambulatorio vaccinale distrettuale, via Furia Tranquillina 1 (ore 9:00-13:00 e 15:00-18:00)

Marsala: ambulatorio vaccinale distrettuale, piazza Marconi 1 (ore 9:00-13:00 e 15:00-18:00)