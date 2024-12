All'Iti "Da Vinci" di Trapani le selezioni dei Campionati Italiani di Informatica

13/12/2024 17:00:00

Si sono svolte all'ITI Leonardo da Vinci di Trapani le prove di selezione scolastica dei Campionati Italiani di Informatica.



Nel nuovo laboratorio di Cybersecurity della sede di Piazza XXI Aprile, le alunne e gli alunni delle terze e quarte classi dell’Istituto Tecnico Industriale “Leonardo da Vinci” si sono affrontati in quesiti di logica e coding: tutto sotto la supervisione dell’insegnante referente, professor Alessio Cardillo. I migliori due classificati parteciperanno, successivamente, alle selezioni regionali.

“I ragazzi erano molto emozionati all'idea di potersi mettere in gioco – sottolinea lo stesso professor Alessio Cardillo - e dimostrare le loro competenze. Per molti di loro era la prima esperienza in gare di questo tipo, ma tutti hanno dimostrato serietà e coinvolgimento nell'affrontarla. Sono esperienze che formano, ed è necessario che la scuola continui a garantirle con costanza alle nostre ragazze e ai nostri ragazzi”.