Il semaforo spento tra Trapani ed Erice che nessuno sta riparando

14/12/2024 16:10:00

Da diverso tempo il semaforo di Corso Piersanti Mattarella, al confine tra Trapani ed Erice, non funziona. Causando notevoli disagi alla viabilità.

"E' un incrocio trafficatissimo e privo da tempo di qualsiasi semaforo funzionante. L'amministrazione ericina afferma che sta studiando a fondo il problema insieme all'amministrazione trapanese, visto che l'incrocio si trova al confine" segnala un lettore.

"Orbene, non so cosa stiano studiando costoro, visto che non c'è spazio sufficiente per realizzare una rotonda... forse una sopraelevata o un tunnel... chissà. A me sembra che attendano speranzosi un miracolo... magari delle nostre Madonne oppure, chissà, l'intervento della Venere Ericina…” conclude la segnalazione.

