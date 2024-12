Marsala, pista ciclabile allagata a Salinella: lavori finiti, disagi permanenti

15/12/2024 16:45:00

Torniamo ad occuparci della pista ciclabile allagata a Marsala, in zona Salinella. Le immagini che pubblichiamo oggi su Tp24 mostrano chiaramente come la pista, dopo le piogge, si trasformi in una vera e propria piscina, rendendo alcuni tratti completamente impraticabili per ciclisti e pedoni.

Una situazione che ricorda da vicino quanto accade anche a Trapani, dove, nei giorni scorsi, la pista ciclabile ha mostrato gli stessi problemi. Nel capoluogo, però, gli uffici comunali hanno fatto sapere che si tratta di avvallamenti temporanei che verranno risolti con il proseguimento dei lavori. A Marsala, invece, c'è un’aggravante: qui i lavori sono già conclusi da tempo e, nonostante questo, l’infrastruttura continua a mostrare carenze evidenti.

Una progettazione inadeguata?

Viene spontaneo chiedersi se chi ha progettato e realizzato quest’opera pubblica abbia fatto i dovuti calcoli. Possibile che non siano state previste soluzioni per garantire il drenaggio dell’acqua piovana? Ogni volta che piove, la pista diventa un percorso ad ostacoli, con allagamenti che rendono impossibile il passaggio e costringono i cittadini ad aggirare i tratti più critici.

Un’opera per la mobilità sostenibile... a metà

La pista ciclabile di Marsala è stata pensata come un’infrastruttura a supporto della mobilità sostenibile, un progetto utile e necessario per incentivare l’uso della bicicletta e migliorare la viabilità cittadina. Tuttavia, i problemi di allagamento ne compromettono la funzionalità e rischiano di trasformare un investimento pubblico in un’opera incompiuta nei fatti.

La segnalazione dei cittadini

I disagi sono sotto gli occhi di tutti e i cittadini, che pure avevano accolto positivamente la realizzazione della pista ciclabile, si chiedono adesso se verranno adottate misure correttive. È necessario che l’amministrazione comunale intervenga al più presto per risolvere il problema e garantire finalmente un percorso sicuro e funzionale, come dovrebbe essere per un’opera destinata al pubblico utilizzo.

Intanto, le immagini della pista ciclabile allagata sono emblematiche di una situazione che non può più essere ignorata. La speranza è che chi di dovere prenda atto del problema e si attivi per porre rimedio, restituendo ai marsalesi un’opera degna di questo nome.