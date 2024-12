Alcamo, incendio nel “corso stretto”: paura ma nessun ferito

15/12/2024 12:44:00

Paura nella serata di sabato 14 dicembre 2024 ad Alcamo, dove un incendio è divampato intorno alle 19:00 in una palazzina situata nel corso stretto, il tratto più antico del corso VI Aprile, precisamente tra piazzetta Vespri e via Alfieri.

Secondo i primi accertamenti effettuati dai Vigili del Fuoco, la causa del rogo sarebbe riconducibile a un corto circuito elettrico sviluppatosi al piano terra dell’edificio. L’intervento tempestivo dei pompieri ha consentito di domare le fiamme in pochi minuti, limitando i danni al pian terreno e alla scala interna che conduce al piano superiore.

L’edificio, attualmente abitato, ha subito danni strutturali contenuti e, fortunatamente, non si registrano feriti. Nonostante il denso e acre fumo che ha avvolto l’intero quartiere, nessuna delle persone presenti ha riportato intossicazioni. Sul posto è giunta anche un’ambulanza del 118, ma gli operatori sanitari hanno potuto constatare il rientro dell’emergenza, non essendo stato necessario alcun ricovero.

L’incidente ha destato momenti di paura tra i residenti e i passanti, in una delle zone più frequentate e storiche della città. I Vigili del Fuoco hanno messo in sicurezza l’area e avviato le consuete verifiche per escludere ulteriori rischi.