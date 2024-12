Marsala, lutto a Ciavolo per la morte della signora Nella: rinviata l’accensione dell’albero

15/12/2024 11:29:00

La borgata di Ciavolo, a Marsala, è in lutto per la tragica morte della signora Nella Centonze, avvenuta ieri, 14 dicembre 2024, a causa di un grave incidente stradale. Un dolore profondo ha colpito l’intera comunità, unita nel ricordo e nella vicinanza alla famiglia della donna.

La tragedia si è consumata nella periferia di Marsala, precisamente nella zona di Santo Padre delle Perriere, in Contrada Scacciaiazzo, nei pressi del resort Disio. Secondo le prime ricostruzioni, lo scontro fatale è stato causato dal mancato rispetto di uno stop da parte di un’automobile. L’incidente, avvenuto all’incrocio, non ha lasciato scampo alla donna, alla guida della sua Fiat Panda, che è morta sul colpo.

Sul posto sono intervenuti i vigili urbani di Marsala, che hanno avviato le indagini per chiarire la dinamica dell’accaduto.

Antonia, detta Nella, Centonze, era sposata con Michele Ingarra, ed aveva una rivendita di tabacchi con annessa una piccola bottega alimentare, da circa 40 anni.

In segno di rispetto per la scomparsa della signora Nella, la parrocchia di Ciavolo ha deciso di rinviare l’accensione dell’albero di Natale prevista per oggi. L’annuncio è stato dato da don Marco, il parroco della borgata, con un messaggio rivolto ai fedeli:

“Carissimi fratelli e sorelle, come avete appreso, la signora Nella ci ha lasciati a causa di un incidente stradale. Pertanto, come segno di rispetto, l’accensione dell’albero, prevista per domani, viene rimandata a domenica 22. Vi benedico di cuore!”

L’accensione dell’albero, un momento di festa e condivisione per la borgata, si terrà dunque domenica 22 dicembre, quando la comunità potrà ritrovarsi unita con uno spirito di raccoglimento e solidarietà.

La scomparsa della signora Nella, benvoluta da tutti, ha scosso profondamente gli abitanti di Ciavolo, una borgata popolosa e attiva dove tutti si conoscono.