Il comitato "Trapani - Erice: una città" ricorda Mazzarese

16/12/2024 18:15:00

Il comitato Trapani-Erice: una città esprime profondo cordoglio per la scomparsa del prof. Silvio Mazzarese.

Un'eminente figura della nostra comunità, stimato docente e appassionato sostenitore dell'unione tra le due città.

"Ricorderemo sempre il suo impegno e la sua dedizione, ha dichiarato Ignazio Grimaldi - Presidente del Comitato -. Io, in particolare, lo ricorderò con estremo ed immenso affetto non solamente per l' amicizia che ci legava ma anche per il sostegno alla campagna elettorale del 2012, il cui programma elettorale era unire le due città. Lui fu uno dei pochi a mettere nome, cognome e volto per il progetto di unificazione del territorio".

Riproponiamo una sua intervista sul tema della grande città rilasciata a Trapani per il Futuro: