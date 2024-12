Qualità della vita, 2024. La provincia di Trapani è 85°. Disastro nella cultura

16/12/2024 10:08:00

E' stata pubblicata oggi l'annuale classifica del Sole 24 Ore, il principale quotidiano economico italiano, sulla qualità della vita nelle province. Trapani si piazza all'85° posto. Male ma non malissimo, dato che la provincia sale di cinque posizioni. C'è chi sta peggio.

I dati chiave: luci e ombre

Demografia e società : Trapani guadagna 20 posizioni e si attesta all’85° posto . Tuttavia, i numeri preoccupano: il tasso di natalità resta basso, con un trend solo lievemente positivo (+1,4%), mentre l’indice di vecchiaia segnala una popolazione sempre più anziana.

: Trapani guadagna 20 posizioni e si attesta . Tuttavia, i numeri preoccupano: il tasso di natalità resta basso, con un trend solo lievemente positivo (+1,4%), mentre l’indice di vecchiaia segnala una popolazione sempre più anziana. Ambiente e servizi : Buona performance con un salto di 21 posizioni , fino al 62° posto . Tra gli indicatori migliori, la provincia registra una discreta qualità dell’aria (30ª per concentrazione di PM10), ma resta carente nelle infrastrutture, con una 93ª posizione per piste ciclabili.

: Buona performance con un salto di , fino al . Tra gli indicatori migliori, la provincia registra una discreta qualità dell’aria (30ª per concentrazione di PM10), ma resta carente nelle infrastrutture, con una per piste ciclabili. Affari e lavoro : Anche qui si osserva una crescita, con Trapani che sale al 88° posto (+13 posizioni). Tuttavia, l’impatto economico e il livello occupazionale rimangono sotto la media nazionale.

: Anche qui si osserva una crescita, con Trapani che sale (+13 posizioni). Tuttavia, l’impatto economico e il livello occupazionale rimangono sotto la media nazionale. Giustizia e sicurezza : Stabile, ma con ombre significative. Trapani è al 69° posto , ma registra criticità come l’alto numero di furti di ciclomotori (3° posto negativo in Italia).

: Stabile, ma con ombre significative. Trapani è , ma registra criticità come l’alto numero di (3° posto negativo in Italia). Cultura e tempo libero: Questo è uno dei punti deboli della provincia, che scende al 97° posto (-4 posizioni). Trapani fatica a offrire servizi culturali adeguati, con poche librerie e spazi per il tempo libero.

Punti di eccellenza

Trapani si distingue in canoni medi di locazione, dove conquista la 1ª posizione nazionale con un’incidenza molto bassa sul reddito medio. Inoltre, spicca il dato sul soleggiamento, con un valore medio di 8,8 ore al giorno, che la colloca tra le province con il clima più favorevole (5° posto).

Donne e qualità della vita

In tema di pari opportunità, Trapani mostra un miglioramento nell’occupazione femminile, con una variazione positiva del +5,2%. Tuttavia, i dati relativi alle amministrazioni locali a guida femminile e al numero di imprese registrate dalle donne segnano ancora una crescita lenta.

Una classifica in chiaroscuro

Il risultato complessivo di Trapani riflette un quadro con progressi significativi in alcuni ambiti, come ambiente e servizi, e un’attenzione crescente ad affari e lavoro. Tuttavia, permangono criticità croniche legate alla cultura, alla sicurezza e alla qualità della vita per giovani e anziani.

Un miglioramento di cinque posizioni rispetto al 2023 è sicuramente incoraggiante, ma la strada per risalire la classifica è ancora lunga.

Qui tutti i dati.