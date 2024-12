16/12/2024 06:00:00

E però quante cose si possono fare in due minuti. In radio, ad esempio, è un tempo enorme. In due minuti puoi dire tante cose, a volte anche troppe. In due minuti due, scegli come vestirti e cosa metterti la mattina, oppure prepari una ricetta velocissima salva cena. In due minuti ti lavi i denti, risciacquo di bocca compreso.

In queste ore si è tanto parlato, a Trapani, di quello che è successo in consiglio comunale, delle offese al vice presidente dell'aula, Andrea Genco, del poco contegno dimostrato da alcuni consiglieri.

In tutto questo solito can can, è passato pero in secondo piano un dato importante. Ovvero che la tensione è salita alle stelle quando all'opposizione, che faceva ostruzionismo sul bilancio (come fanno tutte le opposizioni da quando sono state inventate le assemblee politiche nell'umanità) è stato comunicato, così, di botto, che ogni intervento sarebbe durato, al massimo, due minuti. Due soli minuti.

"Perchè fate solo interventi inutili, e avete presentato emendamenti pretestuosi" è stata la motivazione da parte della maggioranza. Sarà, ma in questa imposizione io ci vedo un segno di violenza, un'arroganza tracotante. Ricordiamo che a Trapani la maggioranza è a guida Pd, sulla carta, almeno - anche se poi è un monocolore, il PUT, il Partito Unico di Tranchida - e il centrodestra, una manciata di consiglieri in tutto, all'opposizione. Immaginiamo che in Parlamento il governo Meloni per fare passare la manovra finanziaria, imponga ai deputati di opposizione di parlare "al massimo due minuti". Il giorno dopo grideremmo al fascismo, usando termini come tagliola, ghigliottina, bavaglio. A Trapani, invece, a parti rovesciate, sembra si possa fare tutto, perché, tanto, chi governa la città ha sempre ragione, comunque. E' la dura legge del PUT.

Che poi il punto, se vogliamo, non sono neanche i due minuti di tempo. Alla Camera, come all'Ars, chi interviene ha tempi contingentati, anche di pochi minuti. Ma nessuno cambia le regole in corsa, nessuno impone all'altro cosa fare, e quando accade, giustamente, diventa una notizia, suscita polemiche. Tra l'altro, a questa sessione di consiglio comunale dedicata al bilancio la politica trapanese arrivava con il solito carico di veleni, e la maggioranza, il Sindaco Tranchida, il Pd, non hanno fatto un gesto uno per placare gli animi rispetto ad un'opposizione consiliare che chiedeva più tempo per leggere le carte e valutare gli atti da approvare. Eliminare il tempo dedicato agli interventi non serve ad eliminare i problemi. Ma poi, dico: stanno tutta una vita a sfottere il povero Tore Fileccia, ad insultarlo in tutti i modi (salvo poi lamentarsi di lesa maestà quando quello, poveretto, replica), lo si considera uno zero assoluto in politica, quell'altro, Miceli, è un "cameriere", e poi si ha paura del fatto che possano parlare due ore di seguito o presentare cento emendamenti e fare passare a tutti un'altra nottata in aula?

Mentre questa violenta tagliola veniva applicata ai consiglieri, dall'altra parte il deputato dem Dario Safina faceva un appello per, leggo, "riportare il confronto politico e civile nelle sedi opportune, come l’aula consiliare, dove il dibattito può essere serio, costruttivo e rispettoso". Ma come? Sempre in due minuti?

C'è anche un che di diseducativo, in tutto questo. Perché parliamo sempre di "complessità", dell'importanza di informarsi bene, critichiamo e perculiamo il popolo bue che ormai si informa solo leggendo i titoli degli articoli e quello che dice il cugino su WhatsApp, e poi diamo esattamente il messaggio opposto: la politica, al momento dell'atto principale che deve discutere, il bilancio, ridotta a reel, a video breve. Due minuti. La prossima volta, suggerisco a Tranchida ed ai fieri membri del PUT di attivarsi affinchè impongano a Miceli e colleghi, per i loro interventi futuri, non solo i due minuti di tempo massimo, ma pure un balletto. Dai, così lo mettiamo su TikTok.

Giacomo Di Girolamo

P.S.: Credo che per leggere questo articolo ci vogliano più di due minuti. Spiace.