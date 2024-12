Bilanci, eventi natalizi, crisi. Da Mazara a Petrosino, il punto con i sindaci

16/12/2024 06:00:00

I bilanci, le difficoltà economiche, le iniziative per le festività natalizie, le piccole e grandi crisi che vivono le comunità. I sindaci di alcuni comuni della provincia di Trapani tracciano un bilancio di fine anno. Abbiamo intervistato primi cittadini di Mazara del Vallo, Santa Ninfa, Petrosino e Castellammare del Golfo.

MAZARA DEL VALLO

Mazara del Vallo si veste a festa per il Natale con addobbi in grande stile, ma il sindaco Salvatore Quinci guarda anche alle sfide amministrative della città, dai progetti di riqualificazione alle difficoltà economiche. Il Comune ha speso circa 100 mila euro per gli addobbi natalizi, inclusi eventi e decorazioni, con l'albero principale che costa intorno ai 10 mila euro. Una scelta importante, ma che il sindaco difende: “È una bella spesa, ma nella vita si vive anche di questi momenti. I cittadini possono trovare il modo di rilassarsi. Certo, l’albero, essendo vero, non può essere ripiantato, ma volevamo regalare alla città un’atmosfera natalizia speciale.”





Quinci ha illustrato il piano triennale delle opere pubbliche, che punta sulla “Mazara dei quartieri”, con progetti di riqualificazione per rendere i quartieri più accoglienti e sostenibili. Sono previsti interventi per la messa in sicurezza dei pozzi idrici, una risorsa fondamentale per la città: “Mazara ha dei pozzi autonomi, fortunatamente. Ora saranno videosorvegliati per prevenire furti, come quello dei fili di rame. Inoltre, stiamo lavorando al ponte ciclopedonale sul fiume Mazaro, che completerà la pista ciclabile.”

Sul fronte economico, il Comune deve affrontare problemi di liquidità. “Il bilancio non è ancora stato esitato, ma lo approveremo nel mese di gennaio. È un ritardo ammissibile che non influirà sulla normale organizzazione delle attività annuali. Tuttavia, la condizione di liquidità è drammatica,” ha dichiarato Quinci. Il sindaco ha annunciato misure più severe per la riscossione dei tributi: “Abbiamo iniziato a recuperare i tributi con maggiore severità. Il Comune incassa solo 11 milioni su 26 previsti. Negli ultimi 10 anni sono venuti a mancare 150 milioni. Io mi rivolgo a chi può pagare e non lo fa, non a chi si trova in difficoltà. Ai cittadini che vogliono mettersi in regola offriamo la possibilità di rateizzare il debito.” Mazara del Vallo punta anche sulla tecnologia per garantire maggiore sicurezza e monitorare le infrazioni stradali. “Abbiamo piazzato telecamere in diversi punti della città, rispettando le norme sulla privacy. In sole tre ore di osservazione, sono state rilevate 700 violazioni,” ha sottolineato Quinci. Il sindaco si è mostrato molto critico riguardo ai ritardi nei lavori di escavazione del porto: “Sono arrabbiatissimo. L’impresa si sta comportando in maniera poco seria. I lavori potevano riprendere un mese e mezzo fa, ma stiamo ancora sollecitando.”

CASTELLAMMARE DEL GOLFO

Il sindaco di Castellammare del Golfo, Giuseppe Fausto, ha illustrato i progetti in corso per migliorare la città, puntando su mobilità sostenibile, turismo e gestione efficiente delle risorse. “Stiamo lavorando al piano delle opere pubbliche con interventi dedicati alla mobilità sostenibile, come la creazione di importanti arterie e un sistema di scale mobili nel centro storico,” ha spiegato Fausto. L’obiettivo è migliorare la fruibilità per turisti e residenti, favorendo un accesso più agevole alle aree centrali della città.

Sul fronte turistico, il sindaco ha evidenziato l’importanza della tassa di soggiorno: “Queste somme ci permettono di investire nei servizi turistici e di programmare opere che rafforzino l’attrattività della città.” In occasione delle festività natalizie, Castellammare si è animata con eventi organizzati principalmente dalla consulta giovanile. “Abbiamo realizzato una tensostruttura per rendere il centro storico fruibile anche in caso di maltempo e stiamo raccogliendo proposte dai cittadini per arricchire ulteriormente l’offerta,” ha dichiarato Fausto. Sulla gestione idrica, il sindaco ha rassicurato: “Stiamo collegando nuovi pozzi alla rete idrica per garantire l’approvvigionamento anche nei periodi più caldi. Castellammare non soffrirà la crisi idrica e contiamo di avere i nuovi pozzi pronti entro l’estate.” La città ha raggiunto risultati significativi nella gestione dei rifiuti: “Siamo all’80% di raccolta differenziata, ma vogliamo fare ancora meglio. Ridurremo ulteriormente i passaggi del porta a porta per il secco residuo, incentivando i cittadini a migliorare la raccolta.”

SANTA NINFA

Il sindaco di Santa Ninfa, Carlo Ferreri, ha fatto il punto sui conti comunali, i progetti futuri e gli eventi natalizi in corso, sottolineando la buona salute finanziaria del Comune e l'impegno per migliorare i servizi. “Le casse comunali godono di buona salute,” ha spiegato Ferreri, anticipando che entro fine mese o nei primi giorni di gennaio sarà possibile portare a buon punto il bilancio. Il sindaco ha evidenziato l'impegno nel razionalizzare le spese: “Feste e manifestazioni sono state organizzate con fondi regionali, senza gravare sul bilancio comunale. Cerchiamo di eliminare le spese superflue.” Un altro punto centrale dell'amministrazione è l'ottimizzazione della riscossione dei tributi locali. “Abbiamo recuperato due annualità e stiamo cercando di convincere i cittadini in maniera bonaria sull'importanza di pagare i tributi,” ha affermato Ferreri. “I cittadini devono capire che il pagamento dei tributi comporta un ritorno in termini di servizi per la comunità.” Il sindaco ha anche parlato degli sforzi per portare nuove infrastrutture a Santa Ninfa: “Stiamo lavorando su una serie di progetti e investimenti, cercando di intercettare bandi e fonti di finanziamento esterne.” Per le festività natalizie, il Comune ha organizzato una serie di eventi dedicati alla comunità: “Ci saranno iniziative per i bambini, come l’Autobus di Babbo Natale con distribuzione di caramelle, e mercatini in piazza realizzati in collaborazione con le associazioni. Inoltre, abbiamo in programma una serata speciale dedicata ai santaninfesi nel mondo.”

PETROSINO

Il sindaco di Petrosino, Giacomo Anastasi, ha tracciato un bilancio della situazione finanziaria del Comune e delle azioni messe in campo per affrontare la crisi agricola che colpisce il territorio. Anastasi ha sottolineato i progressi compiuti nella gestione delle casse comunali: “Abbiamo ricevuto il decreto di approvazione del piano di risanamento triennale, che certifica il buon lavoro svolto in questi due anni. È una tappa fondamentale per il risanamento delle casse del Comune e un giro di boa che ci permette di guardare al futuro con maggiore serenità e fiducia.” Pur riconoscendo che lo stato di dissesto finanziario non è ancora completamente risolto, il sindaco ha affermato: “La nave che abbiamo trovato nel mare in tempesta l’abbiamo portata in porto. Entro il 31 dicembre vogliamo regolarizzare tutti gli altri strumenti finanziari.” Anastasi ha poi evidenziato come il vero bilancio con maggiori margini di manovra sarà quello del triennio 2025-2027. Un primo risultato tangibile è l’acquisto di un nuovo semaforo per l’incrocio di via Gianninea, spesso oggetto di polemiche: “Abbiamo predisposto gli atti per risolvere definitivamente il problema.” Il sindaco ha affrontato anche la questione della crisi agricola, ribadendo l’impegno dell’amministrazione a fianco degli agricoltori: “Sono stato accanto agli agricoltori e ho cercato di portare avanti un’azione politica concreta. Abbiamo creato una rete aperta a tutti i sindaci della provincia di Trapani, un metodo che ha permesso di ottenere qualche piccolo risultato, come il ristoro per la peronospora del 2023. È una boccata d’ossigeno fondamentale per un settore in profonda crisi.” Anastasi ha sottolineato che le difficoltà del comparto vitivinicolo sono sistemiche e colpiscono in particolare le cooperative della provincia: “Occorre continuare a lavorare per chiedere ulteriori sostegni alla Regione e superare le fragilità strutturali del settore.”