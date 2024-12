Marsala, dopo l'articolo di TP24 questa mattina "pulizia straordinaria" per la via Roma

16/12/2024 12:18:00

Dopo la segnalazione pubblicata ieri sulle pagine di TP24, in cui, grazie ad un lettore si denunciava lo stato di degrado e sporcizia di Via Roma, invasa da carte e rifiuti, questa mattina è stato effettuato un intervento straordinario di pulizia.

La denuncia non è passata inosservata e, come detto, questa mattina, a poche ore dalla pubblicazione, sono intervenuti gli operatori per uno spazzamento manuale della via e per raccogliere i rifiuti abbandonati.

L’intervento, quanto mai opportuno, restituisce, un minimo di ordine e pulizia ad una delle strade simbolo della città e tra le più frequentate, specie ora per lo shopping natalizio.