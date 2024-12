Marsala: tra il lungomare Spagnola e la SP21 non ci sono strade ma "mulattiere"

16/12/2024 09:00:00

Più che strade sono delle vere "mulattiere". A Marsala la situazione di alcune strade pubbliche che collegano il Lungomare Spagnola alla Strada Provinciale 21 (SP21) preoccupa gli abitanti della zona. Da quando è stato istituito il senso unico di marcia dovuto alla presenza della pista ciclabile, le uniche alternative di collegamento sono diventate due strade sterrate, che oggi si trovano in condizioni ormai "pietose" e pericolose.

Strade intransitabili

Nonostante la presenza dei cartelli blu che indicano la percorribilità delle strade, la realtà è ben diversa. Queste non sono asfaltate e manca la manutenzione adeguata, si sono così trasformate in percorsi accidentati. Le recenti piogge hanno peggiorato la situazione, trasformando le buche in veri e propri crateri, in cui le automobili rischiano di subire gravi danni o, peggio, di causare incidenti.

La denuncia di ProgettiAmo Marsala

La voce dei cittadini è stata amplificata dal movimento politico ProgettiAmo Marsala, guidato dall'ex vice sindaco di Marsala, Paolo Ruggieri, che ha raccolto le segnalazioni e pubblicato un post su Facebook: "Non è la prima volta che il gruppo si occupa del problema: già questa estate aveva denunciato la questione, ma le condizioni delle strade sono ulteriormente peggiorate". In un messaggio inviato a un assessore della Giunta Grillo, un residente ha descritto la situazione nei dettagli:

"Le segnalo che la strada in terra battuta che dalla via Vaiarassa conduce sulla S.P. 21 passando davanti all’autolavaggio è in condizioni a dir poco pietose. Le buche sono diventate dei crateri e anche le auto alte, entrando nelle buche, toccano il pianale. In queste condizioni non vi stupite se qualche automobilista vi esporrà dei danni alla propria auto. Se non verrà messo dell’aggregante in tempi brevi (una settimana dalla presente) per coprire le voragini, alcuni cittadini esporranno uno striscione di protesta all’ingresso della strada."

Due strade, stesso problema

Non si tratta di un caso isolato. Anche un’altra strada sterrata della zona Stagnone versa nelle stesse condizioni. Come mostrano le foto pubblicate da ProgettiAmo Marsala, entrambe le arterie necessitano di interventi urgenti per ripristinare una percorribilità sicura. E' necessario un intervento, anche provvisorio, per tamponare le buche più profonde e prevenire ulteriori rischi per automobilisti e residenti. Le condizioni di queste strade non sono solo una questione di decoro urbano, ma una priorità per la sicurezza pubblica.

