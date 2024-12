Sicilia, petizione online per dire No alla costruzione degli inceneritori

17/12/2024 22:10:00

Il Consiglio Regionale di Italia Nostra Sicilia annuncia il suo pieno sostegno alla petizione lanciata sulla piattaforma Change.org dal Comitato ReteSiciliaPulita, che si oppone fermamente alla costruzione degli inceneritori promossi dal presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani.

“La Rete siciliana contro gli inceneritori voluti dal presidente della Regione Siciliana Schifani si fa sempre più grande – sottolinea Leandro Janni, Presidente del Consiglio Regionale di Italia Nostra Sicilia –. A distanza di 20 anni dalla battaglia vinta contro il piano per la gestione dei rifiuti del presidente Cuffaro, siamo ancora insieme per la salvaguardia dei territori, per la tutela della salute dei cittadini e per promuovere un’economia circolare.”

Un'alleanza per la tutela dell'ambiente

La petizione, che ha già raccolto numerose adesioni, mira a contrastare un modello di gestione dei rifiuti basato sugli inceneritori e sulle mega-discariche, proponendo invece soluzioni alternative più sostenibili. L'obiettivo è chiaro: costruire un futuro in cui la Sicilia sia protagonista di un sistema di gestione dei rifiuti efficiente e rispettoso dell'ambiente, con un occhio di riguardo per la salute dei cittadini e le risorse naturali dell'isola.

