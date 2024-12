17 Dicembre: speleologia salvata, dietrofront del governo, Germania al voto

17/12/2024 07:09:00

E' il 17 Dicembre 2024. Ecco i principali fatti in Italia e nel mondo.

Cronaca Italiana

Ottavia Piana, la speleologa 32enne intrappolata da sabato sera nella grotta Abisso Bueno Fonteno in provincia di Bergamo, dovrebbe tornare in superficie solo domani sera. È la seconda volta che resta bloccata durante un’esplorazione, ma questa sembra essere l’ultima. Stanca e provata, ha confidato ai soccorritori: «Abbandono la speleologia per sempre. Non mi calerò mai più in una grotta».

In Sardegna, una battuta di caccia si è trasformata in tragedia: un uomo di 27 anni ha sparato accidentalmente al suo amico, e sopraffatto dalla vergogna, si è tolto la vita. A Moncalieri, vicino Torino, sono stati trovati i cadaveri di marito e moglie in una rimessa: lei aveva il cranio fracassato, mentre il marito si è impiccato poco lontano.

A Padova, tensione altissima quando un nigeriano armato di ascia si aggirava minacciosamente per le strade. Due poliziotti hanno tentato per oltre un’ora di farlo desistere, ma quando l’uomo si è scagliato contro di loro, sono stati costretti a sparargli alle gambe.