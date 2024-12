Buongiorno24 del 17 Dicembre 2024

Operazione antimafia tra Agrigento e Porto Empedocle Un’estesa operazione è in corso da questa notte, con almeno 40 fermi eseguiti dai Carabinieri di Agrigento. Le accuse comprendono traffico di droga, detenzione e danneggiamento, aggravati dal metodo mafioso. L’operazione coinvolge anche altre località agrigentine.

Sentenza per l’omicidio di Antonino Titone “u baruni”

Si è concluso il processo di primo grado per l’omicidio di Antonino Titone, avvenuto a Marsala nel settembre 2022. La Corte d’Assise di Trapani ha emesso la sentenza di condanna: Giovanni Parrinello è stato giudicato colpevole, così come la sua compagna Lara Scandaliato.