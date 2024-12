Al Mulino e saline Ettore e Infersa gli artigiani di Trapani incantano con la loro arte

17/12/2024 15:05:00

Il Mulino d'Infersa, nelle Saline Ettore e Infersa a Marsala, ospiterà dal 27 al 30 dicembre la prima Mostra Mercato "Gli Artigiani si raccontano". L'evento, organizzato da SEI, vedrà undici artigiani mostrare le loro abilità e i loro manufatti, dalle 10.30 alle 18.00, offrendo ai visitatori l'opportunità di scoprire la storia e la tradizione dell'artigianato siciliano.

I visitatori potranno ascoltare i racconti di Agata Oddo, che con la sua ceroplastica riporta in vita la tradizione secolare delle figure di cera, e di Francesca Genna, le cui mani sapienti creano ricami preziosi, mostrando un'arte tramandata di generazione in generazione.

Ammirare dal vivo la realizzazione delle opere di Giovanna Colomba, del Laboratorio d'Arte "L. Da Vinci" o di Daniela Neri create direttamante dai Coralli di Sale.

Si potrà osservare come vengono create le borse in pelle di Gabriella Consolazione, o comprendere mmeglio l'arte dell'artigianato in cuoio dei Fratelli Culcasi, o della realizzazione dei tappeti ericini Antonina Coppola o i Preziosi Nodi Siciliani di Antonella Musso, un'arte antica che si rinnova con creatività e originalità.

Si potrà assaporare il gusto autentico del miele prodotto con cura e passione da Francesca Sottile, o quello del pane appena sfornato di Pietro Cardillo che porta avanti la tradizione dell'arte bianca trapanese. O seguire Mario Casano, mentre con le sue mani esperte crea botti e tini, custodendo un mestiere antico e prezioso.

Un evento nell'evento: la mostra ospiterà Platimiro Fiorenza, maestro corallaio dichiarato Patrimonio Immateriale dell'Unesco, che con la sua arte tramanda la secolare tradizione di Rossocorallo.

"Gli Artigiani si Raccontano" è molto più di una mostra mercato: è un'esperienza immersiva che vi permetterà di conoscere da vicino l'anima autentica di Trapani, fatta di passione, tradizione e creatività.

Dal 27 al 30 dicembre al Mulino d'Infersa nelle saline di Marsala va in scena un viaggio emozionale e indimenticabile nel cuore dell'artigianato trapanese.

Per maggiori informazioni: www.seisaline.it - 348.3804300