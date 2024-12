Trapani, al Chiostro di San Domenico si inaugura la mostra Geografie Emotive

17/12/2024 11:12:00

Sarà inaugurata sabato 21 dicembre la mostra collettiva Geografie Emotive, nella splendida cornice del Chiostro di San Domenico a Trapani.

In esposizione il lavoro di sette fotografi, chiamati a narrare attraverso le immagini il proprio paesaggio, non solo interiore. Un viaggio emotivo che usa linguaggi multipli, e al contempo coerenti alla ricerca intima e personale. Diversi i temi affrontati, rappresentati con rara profondità, come territori da esplorare.

Composizioni a volte crude, spesso struggenti, senza filtri, accompagnano lo spettatore nella mappa emotiva di ogni autore, sintetizzata nello spazio fotografico e e testimonianza di vita. L’esposizione è il frutto di un laboratorio curato dalla fotografa Patrizia Galia nell’ambito dei programmi didattici dell’associazione fotografica West West West. Un progetto mirato a sovvertire i consueti percorsi, orientando l’obiettivo sulle latitudini più personali e intime. Espongono Patrizia Galia, Nella La Francesca, Carlo Lamia, Gianni Montera, Cecilia Orso, Giovanna Rinaldo, Giovanni Rosato. La mostra sarà disponibile dal 21 al 31 dicembre, ore 17.30/20.00. Chiuso il 25 dicembre. Ingresso gratuito.