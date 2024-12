La Tragedia sulla Palermo- Agrigento, è morto Domenico Vitale

17/12/2024 07:49:00

E' morto anche Domenico Vitale, uno dei giovani coinvolti nel terribile incidente sulla statale 121 Palermo - Agrigento. È arrivata, infatti, l’ufficialità della morte del ventisettenne di Villafrati, terza vittima del tragico incidente avvenuto sabato nei pressi dello svincolo di Bolognetta.

La tragedia ha già portato via le vite di Ruben Saccio, 25 anni, che si trovava alla guida della Seat Leon coinvolta nello scontro, e di Samuele Cusimano, 21 anni. Per quest'ultimo, oggi si celebrano i funerali, mentre per Ruben Saccio sarà necessario attendere l’esito dell’autopsia, che sarà eseguita nel reparto di Medicina Legale del Policlinico di Palermo.

L'incidente ha scosso profondamente le comunità di Villafrati e delle zone limitrofe, lasciando famiglie e amici distrutti dal dolore. Domenico Vitale, ricoverato in condizioni gravissime subito dopo lo schianto, ha lottato tra la vita e la morte, ma purtroppo non ce l'ha fatta.

Sul tragico incidente continuano le indagini per ricostruire l'esatta dinamica dello scontro e stabilire eventuali responsabilità. Al momento, si sa che la Seat Leon su cui viaggiavano le tre vittime è rimasta coinvolta in un impatto violento che non ha lasciato scampo.

Villafrati e l'intero territorio palermitano piangono giovani vite spezzate troppo presto, vittime di un tragico destino che ha segnato per sempre le loro famiglie e l'intera comunità.