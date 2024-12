18 Dicembre: fosse comuni in Siria, salva Piana, Ferrero il più ricco

18/12/2024 07:04:00

E' il 18 Dicembre: ecco i principali fatti in Italia e nel mondo ed i titoli dei quotidiani.

Cronaca Internazionale

In Siria, dopo la caduta di Assad, continuano a emergere orrori del passato regime. Nei dintorni di al-Qutayfah, a circa 40 km a nord di Damasco, sono state scoperte fosse comuni contenenti migliaia di corpi. Secondo alcune stime, potrebbero essere sepolti fino a 4000 cadaveri, vittime delle repressioni degli ultimi anni.

A Mosca, un attentato dinamitardo ha colpito il generale russo Igor Kirillov e un suo stretto collaboratore, entrambi morti sul colpo. L’esplosione è avvenuta all’alba in un quartiere periferico della capitale, aumentando le tensioni interne al Cremlino.

Negli Stati Uniti, l’ex presidente Donald Trump ha subito un altro stop legale: un giudice ha respinto la tesi della difesa riguardo ai pagamenti all’attrice di film porno Stormy Daniels, lasciando che il processo prosegua.

Cronaca Italiana, e altro

Ottavia Piana è finalmente salva. Dopo quattro giorni imprigionata nella grotta Abisso Bueno Fonteno, in provincia di Bergamo, la speleologa bresciana è stata riportata in superficie alle 2.59 della notte dai soccorritori. La 32enne, esausta ma in buone condizioni, è ora ricoverata in ospedale per controlli.

Giornata di tensione politica alla Camera, dove i banchi della Lega sono rimasti vuoti mentre la premier Giorgia Meloni interveniva. Un gesto simbolico che sottolinea le tensioni interne alla maggioranza sulla manovra economica.

Nel settore automobilistico, Stellantis prova a ricucire i rapporti con il governo italiano. John Elkann ha annunciato 2 miliardi di investimenti nel Paese, una mossa volta a rassicurare Roma sulla centralità dell’Italia nel piano industriale del gruppo.

Economia

Giovanni Ferrero si conferma l’uomo più ricco d’Italia. Con un patrimonio stimato in 42 miliardi di dollari, l’erede dell’impero dolciario Ferrero ha guadagnato quasi 3 miliardi rispetto allo scorso anno.

Nel frattempo, il dibattito sulle pensioni si infiamma. La manovra del governo introduce la possibilità di uscire dal lavoro a 64 anni, a patto di avere un fondo integrativo. Una misura che potrebbe interessare migliaia di lavoratori.

Cultura e Società

La Cinémathèque française ha annullato la proiezione di Ultimo tango a Parigi di Bernardo Bertolucci a seguito delle proteste di associazioni femministe. La decisione ha scatenato polemiche nel mondo del cinema, riaccendendo il dibattito sulla controversa scena con Marlon Brando e Maria Schneider.

Lo scrittore Nicola Lagioia è stato querelato dal ministro dell’Istruzione Giuseppe Valditara. Al centro dello scontro, le critiche di Lagioia a un tweet del ministro che, secondo l’autore, avrebbero alimentato divisioni nel mondo della scuola.

Sport

Grande festa per la Juventus, che vola ai quarti di finale di Coppa Italia dopo aver travolto il Cagliari 4-0. La squadra di Allegri conferma un’ottima forma in vista delle prossime sfide.

Titoli dei principali quotidiani

Corriere della Sera : Kiev uccide il generale di Putin

: Kiev uccide il generale di Putin la Repubblica : Patto sul governo dell’auto

: Patto sul governo dell’auto La Stampa : Auto, patto governo-Stellantis

: Auto, patto governo-Stellantis Il Sole 24 Ore : Stop ai revisori Mef, più fondi al Ponte. In pensione a 64 anni con l’integrativa

: Stop ai revisori Mef, più fondi al Ponte. In pensione a 64 anni con l’integrativa Il Messaggero : «Il mio Giubileo di speranza»

: «Il mio Giubileo di speranza» Il Giornale : Manovra, pensione anticipata a 64 anni

: Manovra, pensione anticipata a 64 anni Libero : Migranti in Albania, ce lo chiede l’Europa

: Migranti in Albania, ce lo chiede l’Europa Leggo : In pensione a 64 anni: ecco come

: In pensione a 64 anni: ecco come Qn : Svolta Stellantis, 2 miliardi per l’Italia

: Svolta Stellantis, 2 miliardi per l’Italia La Verità : Poliziotti feriti dai cortei: +200%

: Poliziotti feriti dai cortei: +200% Il Mattino : Pensioni, si può uscire a 64 anni usando anche i fondi integrativi

: Pensioni, si può uscire a 64 anni usando anche i fondi integrativi il manifesto : Il grido

: Il grido Domani: Manovra, retromarcia e ritardi. Meloni a caccia di alibi e nemici