EricèNatale: il calendario di eventi anche nelle frazioni

18/12/2024 08:50:00

Il programma natalizio del Comune di Erice si estende oltre il borgo medievale, coinvolgendo tutte le frazioni del territorio con iniziative

che valorizzano le tradizioni locali e lo spirito del Natale.

A Raganzili, presso il Giardino degli Aromi, fino al 22 dicembre si svolge il "Laboratorio Natalizio", che accoglie visitatori e residenti dalle 16:00 alle 19:30, con aperture speciali nei fine settimana anche dalle 9:00 alle 12:30, che propone attività creative, manuali e culturali legate al tema del Natale. Casa Santa si anima con "Il Villaggio di Babbo Natale", in Via Miceli 5, che nelle date del 15 e 20-21-22 dicembre, e ancora il 28-29 dicembre e dal 4 al 6 gennaio, dalle 16:00 alle 20:00, avvolge il quartiere in un’autentica atmosfera natalizia. A Ballata, il 28 dicembre e il 5 gennaio, si celebra il Natale con eventi che coinvolgono l'intera comunità, mentre Napola presenta dal 19 al 22 dicembre la decima edizione di "Donare rende felici…Natale a Napola 2024", una manifestazione che sottolinea i valori della solidarietà e della condivisione. Particolarmente suggestivo è l'evento a Villa Mokarta, dove dal 20 al 23 dicembre, in Piazza Vittime della Strada, si svolge la seconda edizione del presepe vivente "Da Casa Santa a Betlemme". A Pizzolungo, in Via Anchise 19, presso la Parrocchia S. Anna, il 21 e 22 dicembre il "Merry Christmas 2024" unisce riti religiosi e festa comunitaria. "Quest'anno - dichiarano la Sindaca Daniela Toscano e l'Assessora al Turismo e alla Cultura Rossella Cosentino - abbiamo voluto dare particolare risalto agli eventi nelle frazioni, promuovendo le iniziative che nascono dal territorio. Ogni frazione contribuisce con la propria identità e le proprie tradizioni a creare un mosaico di eventi che arricchisce l'intero territorio ericino."

La programmazione nelle frazioni si distingue per la varietà delle proposte e per il forte coinvolgimento dei cittadini.

Il programma completo di EricèNatale è visibile sul sito web www.comune.erice.tp.it e sui profili social di EricèNatale e del Comune di Erice.