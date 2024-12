Svaliglia gli appartamenti in pieno giorno. Arrestato un ladro ad Alcamo

19/12/2024 11:42:00

Nel pomeriggio del 5 dicembre, la Polizia di Alcamo ha eseguito un’ordinanza di arresti domiciliari con braccialetto elettronico nei confronti di un noto pluripregiudicato del luogo. L’uomo è accusato di un furto avvenuto a novembre scorso e di essere in possesso di numerosi preziosi e gioielli in oro, risultati proventi di vari furti avvenuti nella cittadina tra fine settembre e inizio novembre.

Le indagini, avviate dopo il furto di gioielli in un’abitazione nel centro storico, hanno portato all’analisi di filmati che documentavano l’intera azione. Grazie alla collaborazione con la Procura di Trapani, è stata autorizzata una perquisizione nell’abitazione dell’arrestato, dove sono stati trovati gioielli, un televisore e gli abiti usati durante i furti.

Un secondo giovane alcamese, già noto alle forze dell’ordine, è stato denunciato in stato di libertà per il ruolo di "palo" in alcuni dei furti e per ricettazione.

I preziosi recuperati sono stati già restituiti ai legittimi proprietari. La Polizia sta continuando a indagare su altri episodi simili avvenuti recentemente, sottolineando il costante impegno nel contrasto ai reati predatori e nella prevenzione di nuovi crimini.