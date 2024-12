"Il semaforo tra Trapani ed Erice blocca la viabilità e le ambulanze dirette all'Ospedale"

19/12/2024 02:00:00

Egregio Direttore, intanto, la presente lettera, per ringraziarla per il suo articolo riguardante la Piazza Sandro Pertini, ad Erice. Grazie alla pubblicazione della mia segnalazione, nei giorni successivi ho notato che sono state installate varie telecamere su tutta la Piazza. Non sarà sicuramente una soluzione definitiva al problema degli schiamazzi notturni, ma almeno finalmente l’Amministrazione si è svegliata.

Ebbene, ritorno qui a scrivere dopo aver letto di una segnalazione riguardante il famoso semaforo che sta al confine tra il comune di Erice e il comune di Trapani, per intenderci a fine via Manzoni. Visto e considerato, e ne abbiamo anche la prova, che le varie Amministrazioni rispondono o si azionano solo dopo che i cittadini, stanchi e avviliti, sono costretti a rivolgersi alle redazioni, ne approfitto anche io per segnalare la grave situazione di questo incrocio, che sta causando un vero e proprio blocco della viabilità. Mi chiedo come le Amministrazioni non pensano a quanto sia importante liberare questo incrocio, visto che è anche un punto dí passaggio importante delle ambulanze che fanno servizio presso l’Ospedale S. Antonio Abate. Mi chiedo quanto tempo ancora i cittadini, ancora una volta, devono solo subire per colpa dell’incompetenza dei responsabili e aspettare che qualcosa sia risolto. Invito anche i cittadini a segnalare i continui disagi che siamo costretti a subire, e non girarsi dall’altra parte.



Martina