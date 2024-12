20 Dicembre: Putin e la pace, oggi la sentenza per Salvini

20/12/2024 06:59:00

Notizie principali del 20 Dicembre 2024

Putin apre al dialogo, ma con condizioni

Il presidente russo Vladimir Putin ha dichiarato che sarebbe disposto a negoziare con chiunque vinca le prossime elezioni ucraine, incluso Zelens’kyj, ma solo nel caso di una sua rielezione. Da Bruxelles, il presidente ucraino ha definito Putin un "pazzo", ribadendo però la volontà di porre fine alla guerra. Ha sottolineato che l'Ucraina ha bisogno di una protezione forte, specificando che quella americana è imprescindibile, a differenza di quella europea.

Caso Open Arms: attesa per Salvini

Oggi il ministro Matteo Salvini sarà in aula a Palermo per la sentenza di primo grado sul caso Open Arms. Il leader della Lega ha ricevuto pubblicamente il sostegno di Elon Musk (su X) e del premier ungherese Viktor Orbán, che lo ha difeso a Bruxelles. La decisione è attesa con grande interesse politico e mediatico. Qui l'articolo di Tp24.

Renzi prosciolto nel caso Open

Il gup ha prosciolto Matteo Renzi, insieme a Maria Elena Boschi e altri nove imputati, dalle accuse di finanziamento illecito ai partiti tramite la fondazione Open. Le accuse, secondo il giudice, erano "inconsistenti". L'ex premier ha parlato di una "vittoria della verità" e ha attaccato chi ha usato questa vicenda contro di lui.

Giornata difficile per Meloni al Consiglio Europeo

Durante il Consiglio Europeo, la premier Giorgia Meloni ha presentato la gestione migratoria italiana come modello innovativo. Tuttavia, nel pomeriggio, è stata costretta a lasciare la sessione e tornare in hotel a causa di un malessere dovuto alla febbre. La sua presenza a Roma nei prossimi giorni resta incerta.

Giustizia e migranti: due colpi per il governo

La Cassazione ha stabilito che i giudici possono disapplicare norme italiane ritenute non conformi al concetto europeo di "Paese sicuro". Questa decisione rappresenta un duro colpo per la linea del governo sui migranti. Inoltre, il Consiglio d’Europa ha condannato l’Italia per le condizioni nei Centri di Permanenza per il Rimpatrio (Cpr), sottolineando violazioni dei diritti umani.

Luigi Mangione trasferito a New York

Luigi Mangione, accusato dell’omicidio del ceo di UnitedHealthcare, è stato trasferito a New York, dove rischia la pena di morte. Il caso continua a dividere l'opinione pubblica americana, mentre il dibattito sui diritti umani è sempre più acceso.

Tragedia a Firenze: famiglia morta per monossido di carbonio

A Firenze, una coppia e il loro figlio sono stati trovati morti nella loro villa, probabilmente a causa di esalazioni di monossido di carbonio provenienti dalla caldaia. La tragedia riaccende i riflettori sulla sicurezza degli impianti domestici.

Tony Effe e la "rivincita" di Capodanno

Dopo essere stato escluso dal concerto di Capodanno organizzato dal Comune di Roma per i suoi testi sessisti, il trapper Tony Effe ha annunciato un’esibizione parallela al Palazzetto dello Sport della città. I biglietti saranno venduti a 10 euro, un gesto che il cantante definisce "per i fan".

Curiosità: ponti record nel 2025

Il 2025 sarà un anno fortunato per i lavoratori italiani: con la combinazione dei ponti festivi, sarà possibile godere di ben 32 giorni di vacanza prendendo solo 6 giorni di ferie.

Sport: appuntamenti calcistici in corso

Ci sono appuntamenti di rilievo anche oggi nel mondo del calcio. Inter e Udinese si sfidano questa sera alle 21 per gli ottavi di finale di Coppa Italia. La vincente affronterà la Lazio ai quarti di finale. Se desideri ulteriori approfondimenti su una specifica notizia, fammi sapere!