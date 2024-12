Controlli antidroga nel centro storico di Trapani. Ecco i dettagli del blitz

20/12/2024 11:54:00

Controlli antidroga nel centro storico di Trapani. La Polizia ha intensificato i controlli contro lo spaccio di stupefacenti e altre attività illecite, concentrandosi su Piazza Vittorio Veneto e le aree verdi intorno alla fontana del Tritone. L’operazione ha visto l’impiego della Squadra mobile, unità cinofile antidroga e un’unità specializzata nella ricerca di armi ed esplosivi.

Durante i controlli, che hanno portato all'identificazione di più di 30 persone tra italiani e stranieri, un gambiano di 24 anni è stato fermato per atteggiamenti sospetti. Nervoso e agitato, l’uomo è stato perquisito: nelle sue tasche è stato trovato un grammo di hashish, destinato all’uso personale. L’uomo, già segnalato in passato per lo stesso motivo, è stato denunciato alla Prefettura.

Un’altra segnalazione riguarda un tunisino, che non aveva rispettato l’ordine di espulsione del Questore. Già arrestato a Firenze lo scorso mese per possesso di 10 grammi di cocaina, l’uomo è stato nuovamente fermato a Trapani e trasferito al Centro di Permanenza per i Rimpatri (CPR) di Milo, dove attende di essere rimpatriato.

Le indagini si sono spinte anche a livello domiciliare: in uno degli appartamenti controllati sono stati trovati 40 grammi di hashish e 10mila euro in banconote di piccolo taglio, presumibilmente frutto di attività illecite.