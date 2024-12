Erice, vinti quasi 2 milioni di euro al Gratta e Vinci

20/12/2024 11:35:00

Colpo grosso alla tabaccheria "Cartomania" di via G. Marconi a Erice, dove un fortunato cliente ha vinto il premio massimo del Gratta e Vinci “Turista per Sempre”. Si tratta di una vincita straordinaria che garantisce al vincitore una rendita per 20 anni, per un valore complessivo di quasi 2 milioni di euro.

Il premio

Il biglietto vincente regala:

300.000 euro subito ;

; 6.000 euro al mese per 20 anni ;

; 100.000 euro finali alla scadenza.

Una somma che cambia la vita e che ha portato grande entusiasmo all’interno della tabaccheria. “Siamo felicissimi per il nostro cliente – raccontano i titolari di Cartomania – Aspettiamo solo la conferma ufficiale da Lottomatica, che dovrebbe arrivare in giornata”.

Chi è il fortunato?

L’identità del vincitore, com’è consuetudine, resta avvolta nel mistero. Non si sa se si tratti di un cliente abituale o di un passante di fortuna, ma quel che è certo è che questo Natale sarà davvero speciale per lui.

La fortuna bacia Erice

Con questa vincita, la tabaccheria "Cartomania" si conferma un punto di riferimento per gli amanti della fortuna. “Speriamo che questo sia solo l’inizio di una lunga serie di vincite importanti – aggiungono i gestori – Invitiamo tutti a tentare la fortuna, sempre con responsabilità”.

La vincita rappresenta un sogno che si avvera, in un momento in cui notizie come questa portano un po’ di leggerezza e speranza per il futuro. Complimenti al vincitore e auguri per la sua nuova vita "da turista per sempre"!

Si ricorda che il gioco d’azzardo può creare dipendenza patologica (ludopatia). È importante giocare sempre in modo consapevole e responsabile. Per informazioni e supporto, è possibile contattare il numero verde 800 558 822 o visitare il sito dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli.