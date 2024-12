"La pista ciclabile a Trapani è una scelta infelice dell'amministrazione"

20/12/2024 08:15:00

Gentilissimo Signor Direttore, volevo condividere alcune considerazioni sulla nuova pista ciclabile in corso di realizzazione lungo la litoranea di Trapani.

La litoranea è un'importante arteria della città, in quanto permette di raggiungere rapidamente il quartiere di San Giuliano dal centro e consente inoltre ai cittadini di proseguire verso Pizzolungo, Bonagia e Custonaci. Detto ciò, ridurre la carreggiata, come si sta facendo, mi sembra una scelta poco sensata.

L’unica soluzione che ritengo valida sarebbe quella di rendere la viabilità a senso unico per le automobili, ma temo che questa proposta non sarebbe apprezzata dai cittadini. Inoltre, al giorno d’oggi, molte persone tendono a superare i limiti di velocità, e una carreggiata ristretta potrebbe aumentare ulteriormente i rischi per la sicurezza. Pertanto, mi dispiace dover includere anche questa iniziativa tra le scelte infelici di questa amministrazione.

Colgo infine l’occasione per porgere cordiali saluti e augurare un felice Natale e un buon anno a lei e a tutta la redazione.

Francesco Polizzi