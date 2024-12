Il Sindaco Grillo e gli spettacoli, anche a Marsala il sistema Auteri

20/12/2024 06:00:00

Un vero e proprio sistema, che arriva in ogni parte della Sicilia. E' quello che riguarda Fratelli d'Italia e la gestione degli spettacoli e degli eventi in Sicilia. Viene chiamato sistema "Auteri", da nome del deputato regionale che, più di tutti, ha costruito una rete di affari e relazioni, denunciata pubblicatamente dal deputato regionale La Vardera, dai quotidiani La Sicilia e Domani, e dalla trasmissione tv Piazza Pulita.

DI COSA PARLIAMO. Il termine "Sistema Auteri" si riferisce a una serie di scandali riguardanti l'assegnazione dei finanziamenti regionali destinati agli spettacoli in Sicilia, emersi recentemente e collegati al deputato regionale Carlo Auteri. Le indagini hanno rivelato che diverse associazioni culturali, legate alla sfera familiare di Auteri, hanno ricevuto ingenti contributi pubblici. In particolare, l'associazione "Progetto Teatrando", con sede nell'abitazione della madre di Auteri, ha ottenuto oltre 230.000 euro in tre anni. Inoltre, la "ABC Produzioni Srl", riconducibile alla moglie del deputato, ha beneficiato di finanziamenti per 95.000 euro. Questa situazione ha sollevato dubbi sulla trasparenza e sull'equità nell'assegnazione dei fondi pubblici destinati al settore culturale in Sicilia. Le modalità di distribuzione dei contributi, spesso senza bandi pubblici e con criteri poco chiari, hanno portato alla denuncia di possibili favoritismi e conflitti di interesse. A seguito delle denunce, la Procura di Palermo ha avviato un'indagine per verificare la regolarità nell'assegnazione di questi fondi. Parallelamente, la Corte dei Conti sta esaminando possibili danni erariali derivanti da un uso improprio delle risorse pubbliche. Il caso ha suscitato un acceso dibattito politico e mediatico, evidenziando la necessità di riformare i criteri di assegnazione dei fondi regionali per garantire maggiore trasparenza e imparzialità, evitando che risorse destinate alla promozione culturale siano utilizzate per favorire interessi personali o familiari.

GRILLO E GLI SPETTACOLI. E, replica dopo replica, potremmo dire, le propaggini di questo sistema arrivano anche a Marsala, dove il Sindaco, Massimo Grillo, da tempo freme per entrare in Fratelli d'Italia. I vertici locali si oppongono, ma Grillo ha un canale diretto con l'uomo più potente, al momento, di Fdi in Sicilia, e cioè il vice capogruppo alla Camera, Manlio Messina. Messina è stato ex assessore regionale al Turismo. A lui si devono idee non esaltanti come SeeSicily (21 milioni di eurodi buco in bilancio) ed è stato coinvolto anche in uno scontro con Schifani per un altro scandalo, quello della promozione della Regione a Cannes. Ma, insomma, a Marsala Grillo vuole entrare in Fratelli d'Italia. Nel frattempo, però la rete di associazioni vicine al deputato regionale Auteri è ... entrata al Comune. Ed infatti lo scorso Ottobre l'assessore alla cultura (che è sempre di Fratelli d'Italia, Ignazio Bilardello) ha presentato la stagione teatrale 2024/2025 organizzata proprio dall'associazione "Si può fare" di Catania. Non una stagione, ma due: la stessa associazione organizza a Marsala anche una "stagione popolare", come viene chiamata, dedicata agli anziani. Entrambe le rassegne hanno il patrocinio del Comune.

L'associazione "Si può fare" è finita nell'occhio del ciclone perchè è proprio tra quelle che appartiene alla rete messa su dal deputato, destinataria di contributi per 255.500 euro. Insieme a Teatro in Primo piano (6.000 euro), Associazione progetto Teatrando (293.164 euro), Associazione Teatrale Abc (67.137 euro), Abc Produzioni Slr (95.000 euro), Sipario Srl (15.488).

L'associazione "Si può fare" è proprio un caso limite. Il patron è infatti tale Tommaso Patania che di mestiere fa ... il macchinista di scena del teatro della moglie del deputato Auteri, come ha raccontato Piazza Pulita, ed il quotiidano La Sicilia. Sul caso indaga anche la Corte dei Conti.

Insieme a "Si può fare", a produrre il cartellone è Abc, altra realtà della galassia del deputato di Fratelli d'Italia.

GALVAGNO. Il caso è ovviamente anche politico, e tiene banco in questi giorni in cui all'Ars si discute della manovra di fine anno. Il presidente dell'Ars, Gaetano Galvagno, anche lui di FdI, ha proposto di mettere da parte tutte le risorse disponibili per i contributi alle associazioni per poi, a partire da gennaio, ragionare su una legge che regoli il sistema di erogazione dei fondi. La via d’uscita indicata dal presidente dell’Ars consentirebbe di evitare le polemiche in un Parlamento ancora scosso dal caso Auteri.

PACE E' AFFARI. Più in generale, il metodo di Fratelli d'Italia è applicato anche in diverse realtà. Lo sa bene il Sindaco di Marsala, Massimo Grillo, che, in questi anni, ha assegnato l'organizzazione di eventi spesso agli stessi soggetti. E' il caso degli eventi di questo Natale, tutti declinati con la parola "pace". Ebbene, gli eventi, dal titolo, abbastanza vuoto, "Legalità è pace", sono organizzati dalla ditta MVP srls di Marsala, con sede in Via Sarzana, 30, con un costo di 26mila euro. Nella delibera di "acquisto" del progetto, in barba alle leggi sulla trasparenza (non male, per un evento dedicato alla legalità ...) non c'è neanche il programma dell'iniziativa ed il costo dettagliato. La società MVP Srls secondo la delibera è "specializzata nell'organizzazione di eventi". Sarà. Ma intanto, nel 2023, il suo fatturato, secondo i dati pubblici, è di 36mila euro. Il fatturato del 2023 coincide con l'incarico, dato sempre dalla Giunta del Sindaco Massimo Grillo, per organizzare l'evento caro al primo cittadino, "Luci dal Mediterraneo", che è costato 34.900 euro. Qui la delibera. Nel 2022 il fatturato della società era di 3600 euro. La sede della società è in Via Sarzana 30, dicevamo. E' curioso notare che la MVP srls sia stata anche invitata dal Comune a partecipare alla trattativa privata per l'affitto di uno dei beni più redditizi del Comune di Marsala, e cioè lo stabile che ospita l'OVS. Proprio l'OVS è stata l'altra ditta invitata, e, guarda caso, l'unica che poi ha prodotto un'offerta per la locazione dell'immobile (175mila euro annui).