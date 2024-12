21 Dicembre: Salvini assolto, tragedia in Germania, Zelens’kyj a Bruxelles

21/12/2024 08:56:00

E' il 21 Dicembre 2024. Ecco i principali fatti in Italia e nel mondo

Salvini assolto nel caso Open Arms

La giornata politica italiana è stata segnata dall’assoluzione di Matteo Salvini nel processo legato alla vicenda della nave Open Arms. I giudici di Palermo hanno stabilito che "il fatto non sussiste". La fidanzata di Salvini, Francesca Verdini, è scoppiata in lacrime dopo la lettura della sentenza. Salvini ha commentato: "Ha vinto l’Italia".

Tragedia al mercato di Natale di Magdeburgo

In Germania, un'auto è piombata sul mercato di Natale di Magdeburgo, causando la morte di almeno 11 persone e numerosi feriti. L’autore dell’attentato è un medico saudita residente in Germania dal 2006. Le autorità indagano sul movente e su eventuali legami con il terrorismo.

Zelens’kyj: “Vogliamo porre fine alla guerra”

A Bruxelles, il presidente ucraino Volodymyr Zelens’kyj ha dichiarato che l'Ucraina vuole mettere fine al conflitto con la Russia, ma ha bisogno della protezione degli Stati Uniti per garantire la sicurezza del Paese. Ha anche definito Putin un "pazzo" in risposta alle sue dichiarazioni sulle elezioni in Ucraina.

Sanzioni contro la Russia

Sei ambasciate occidentali e una chiesa sono state gravemente danneggiate nei bombardamenti russi su Kiev di ieri. L’Europa ha varato ulteriori misure di sanzioni contro Mosca.

Intervista esclusiva al leader siriano Al-Jolani

Al-Jolani, leader del governo ribelle siriano, ha rilasciato un’intervista all’inviato del TG1, Leonardo Zellino, nella quale ha dichiarato che la Turchia non ha avuto alcun ruolo nell’abbattimento del regime di Assad. Ha aggiunto che nessun Paese straniero deve interferire nella costruzione del nuovo Stato siriano.

Manovra economica: approvata alla Camera

La manovra di bilancio è stata approvata alla Camera dei Deputati e passa ora al Senato per la discussione definitiva. Tra le misure principali ci sono modifiche sull’Irpef e nuove disposizioni per il lavoro pubblico. Intanto, i parlamentari di Fdi hanno regalato alla premier Meloni un letto di lusso da 9.200 euro come gesto di ringraziamento.

Incidente al mercato di Natale a Milano

Un’automobilista ha investito una madre e il figlio in carrozzina. Dopo essere sceso dall’auto per osservare la scena, l’uomo è fuggito. È stato rintracciato e fermato poco dopo dalle autorità.

Esplosione al deposito Eni di Calenzano

Nuove immagini sembrano confermare che l'esplosione al deposito Eni di Calenzano sia stata causata da viti allentate durante lavori di manutenzione. La procura di Firenze prosegue con le indagini.

Vincenzo De Luca condannato

Il governatore della Campania Vincenzo De Luca è stato condannato a risarcire oltre 600 mila euro per lo spreco di denaro pubblico legato all’emissione delle inutili "card vaccinali".

Razzismo a scuola: indagini a Milano

Dodici giovani, in gran parte universitari, sono stati denunciati per promozione di teorie razziste e inneggianti alla supremazia della razza ariana in un gruppo Telegram.

Mattia Casse trionfa nel Super G

Lo sciatore italiano Mattia Casse ha vinto il Super G della Val Gardena, conquistando il suo primo titolo mondiale all’età di 34 anni. Un trionfo importante per l’Italia nello sci alpino.

Paolo Bonolis rifiuta Sanremo

Il conduttore televisivo Paolo Bonolis ha rivelato di aver rifiutato l’offerta di condurre il Festival di Sanremo 2025, preferendo concentrarsi su altri progetti.

Tilda Swinton premiata a Berlino

L'attrice britannica Tilda Swinton riceverà l'Orso d’oro alla carriera al prossimo Festival del Cinema di Berlino. La notizia è stata accolta con entusiasmo dal mondo del cinema internazionale.

Titoli dei giornali

Corriere della Sera: Salvini assolto: «Ha vinto l’Italia»

la Repubblica: L’assoluzione di Salvini

La Stampa: Il risveglio del terrore

Il Sole 24 Ore: Irpef, lavoro, Pa: primo sì alla manovra

Avvenire: L’ardua sentenza

Il Messaggero: Open Arms, Salvini assolto

Il Giornale: Assolto Salvini: vince l’Italia

Qn: Open Arms, assolto Salvini: nessun reato

Il Fatto Quotidiano: Salvini assolto (e deluso): niente aureola di martire

Libero: Salvini batte i giudici e la sinistra

La Verità: Assolto

Il Mattino: Open Arms, Salvini assolto

il Quotidiano del Sud: Salvini assolto, il fatto non sussiste

il manifesto: Buco nell’acqua

Domani: «Nessun sequestro», Salvini assolto. A pagare saranno sempre i migranti