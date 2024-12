A Castelvetrano il corso di gestione dell’oliveto e potatura

22/12/2024 07:00:00

Gli appassionati e i professionisti dell’olivicoltura hanno un’importante occasione per aggiornarsi e approfondire le proprie competenze: riprendono in tutta la Sicilia i corsi sulla gestione dell’oliveto e sulla potatura dell’olivo, con un ricco calendario di eventi.

Tra le prime tappe figura Castelvetrano, che venerdì 7 e sabato 8 febbraio ospiterà un Corso Base presso il Club degli Agricoltori della Valle del Belice, in contrada Cavallaro. L’iniziativa è rivolta sia a chi vuole avvicinarsi al mondo dell’olivo, sia a professionisti interessati a migliorare la gestione delle loro coltivazioni, ottimizzando la produzione, riducendo i costi e l’impatto ambientale.

Formazione pratica e sostenibilità al centro del corso

Il corso, della durata di circa 12 ore, è suddiviso tra lezioni teoriche e attività pratiche in campo. Saranno affrontati temi fondamentali per l’olivicoltore moderno, come la gestione sostenibile dell’oliveto, la fisiologia dell’olivo, la nutrizione, le lavorazioni e la difesa delle piante, con un’attenzione particolare alle pratiche agricole a basso impatto ambientale.

Un’ampia parte sarà dedicata alla potatura, con dimostrazioni pratiche su alberi di diverse età: Potatura di allevamento per le piante giovani; Potatura di produzione per ottimizzare la resa delle piante adulte; Potatura di riforma per alberi più alti o dalla struttura complessa, facilitando la gestione e la raccolta.

Le operazioni saranno eseguite esclusivamente da terra, utilizzando attrezzature telescopiche, manuali o meccaniche, per garantire sicurezza ed efficienza.

Un percorso formativo di eccellenza

Il corso rientra nel programma della Scuola Potatura Olivo, un progetto diffuso in tutta Italia, che offre un percorso formativo articolato in tre livelli: corso base, corso avanzato ed esame in campo. Al termine del percorso, gli allievi possono ottenere la qualifica di Potatore Certificato, un riconoscimento che attesta la capacità di lavorare in modo professionale e sostenibile in diversi contesti olivicoli. Grazie al numero chiuso di partecipanti, il corso garantisce un’elevata interazione tra docenti e allievi, favorendo un apprendimento mirato e di qualità.

Informazioni e iscrizioni

Per partecipare al corso di Castelvetrano o ricevere maggiori dettagli, è possibile contattare il Dott. Emilio Giorgi al numero 3208053225 (anche tramite WhatsApp) o inviare una mail alla segreteria dell’organizzazione: corsi@scuolapotaturaolivo.it. Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito ufficiale della Scuola Potatura Olivo: https://www.scuolapotaturaolivo.it. Un’occasione per chi desidera apprendere tecniche moderne e sostenibili per la gestione dell’olivo, valorizzando un settore chiave dell’economia agricola siciliana.