Trapani: "Supereroi" scalano il Sant'Antonio Abate e donano sorrisi ai bambini ricoverati 

22/12/2024 08:35:00

Mercoledì scorso, un gruppo di "supereroi" ha sorpreso i piccoli pazienti dell'ospedale Sant'Antonio Abate di Trapani, portando con sé momenti di gioia e regali. L'iniziativa, che ha catturato l'attenzione di visitatori e personale, ha visto i protagonisti scalare le pareti dell'ospedale, suscitando curiosità e stupore tra chi si trovava nei pressi del presidio ospedaliero.

Tra gli ammiratori di questa originale iniziativa, anche il direttore generale dell'ASP di Trapani, Ferdinando Croce, che ha commentato con entusiasmo il gesto:

*"Una bellissima iniziativa - ha dichiarato Croce - Trapani è stata una delle prime strutture sanitarie siciliane ad aprire le porte a questi supereroi, che hanno portato un momento di svago e di spensieratezza a bambini che, in un periodo di festa come questo, si trovano purtroppo ricoverati."

I "supereroi" non si sono limitati a fare una semplice apparizione. Dopo aver salutato i bambini attraverso i vetri del reparto di Pediatria, si sono recati direttamente nel reparto per incontrare i piccoli pazienti. Accompagnati dal direttore Croce e dalla responsabile dell'unità operativa, Mariarosa La Bianca, hanno distribuito regali a tutti i bambini ricoverati, portando un sorriso nei loro volti e un po' di allegria in un periodo dell'anno che, purtroppo, li vede lontani da casa.

L'iniziativa ha rappresentato un gesto simbolico di vicinanza e speranza, ricordando a tutti l'importanza di portare momenti di serenità anche nei luoghi più difficili, come l'ospedale, soprattutto durante le festività.