 Salvatore Lombardo alla guida della Federazione delle Strade del Vino di Sicilia

23/12/2024 22:00:00

Nuovo prestigioso incarico per il notaio Salvatore Lombardo, nominato Presidente della Federazione delle Strade del Vino, dell’Olio e dei Sapori di Sicilia APS. L’importante designazione è avvenuta presso la sede dell’Istituto Regionale del Vino e dell’Olio (IRVO), a Palermo, durante una cerimonia presieduta dal notaio Nino Palermo. Presenti all'evento la Commissaria dell'IRVO Giusi Mistretta e il Direttore Vito Bentivegna. In questa occasione, è stata formalizzata la ricostituzione dell’organizzazione con la nuova struttura di Associazione di Promozione Sociale (APS) e l’attuale denominazione. La sede dell’associazione sarà presso l’IRVO di Palermo, punto di riferimento per la valorizzazione delle eccellenze enogastronomiche siciliane.

Il nuovo Consiglio Direttivo

Accanto a Salvatore Lombardo, che rappresenta la Strada del Vino di Marsala – Terre d’Occidente, è stato nominato Vicepresidente Luigia Sergio, in rappresentanza della Strada del Vino e dei Sapori del Valdinoto. Gli altri componenti del Consiglio Direttivo sono: Gina Russo: Strada del Vino e dei Sapori dell’Etna APS; Gregorio Sparacino: Strada del Vino Terre Sicane; Mario Tumbiolo: Strada del Vino e dei Sapori Val di Mazara; Luigi Bonsignore: Strada del Vino e dei Sapori della Valle dei Templi; Marco Domenico Parisi: Strada del Vino Cerasuolo di Vittoria dal Barocco al Liberty. Inoltre, è stata nominata Direttore dell’associazione Marika Mannino, a cui spetterà il compito di coordinare le attività della Federazione e promuovere i territori siciliani attraverso le eccellenze enogastronomiche.

L’obiettivo della Federazione è quello di rafforzare il legame tra vino, olio e sapori tradizionali, mettendo in rete le diverse realtà territoriali per promuovere il patrimonio culturale e gastronomico della Sicilia. La Federazione si propone di rilanciare l’attività delle strade del Vino che, dopo la legge istitutiva da parte della Regione, n.5 del 2002, sono state un po’ trascurate, non sfruttando appieno le potenzialità che esse possono esprimere grazie anche alle aziende associate che rappresentano la

migliore espressione del territorio. La “nuova” Federazione è stata accolta nel modo migliore dall’Assessore dell’agricoltura Barbagallo e dai vertici dell’IRVO e ciò fa ben sperare per riprendere un cammino che era iniziato nel modo migliore e sinergico tra pubblico e privato. La partecipazione alla Fiera di Vallodolid del marzo scorso, da parte delle strade che oggi fanno parte della Federazione, ha rappresentato uno spartiacque tra un periodo in cui la loro attività e la sopravvivenza stessa si è basata sull’iniziativa ed il sacrificio dei soci e dei dirigenti delle strade stesse e quello che si spera possa essere, anche con nuovi provvedimenti legislativi, il nuovo

percorso nell’interesse dei territori che le Strade rappresentano.