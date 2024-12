 Tragedia in Sicilia: bimbo di 10 mesi cade dalla culla, operato d’urgenza alla testa 

23/12/2024 19:49:00

Un drammatico incidente a casa si è verificato in Sicilia. Un bambino di appena 10 mesi è stato operato d’urgenza dai neurochirurghi dell’ospedale Sant’Elia di Caltanissetta a causa di un vasto ematoma alla testa, provocato da una caduta dalla culla.

Il piccolo, cadendo, ha battuto la tempia perdendo immediatamente conoscenza. I genitori, allarmati, lo hanno trasportato al pronto soccorso, dove la situazione è apparsa subito critica. Dopo un’attenta valutazione da parte degli anestesisti e dei neurochirurghi, si è deciso di intervenire immediatamente presso l’ospedale Sant’Elia, pur non essendo una struttura pediatrica, per guadagnare tempo ed evitare i rischi di un trasferimento verso l’Ospedale dei Bambini di Palermo.

l bambino, una volta intubato, è stato trasportato d’urgenza in sala operatoria. L’intervento, durato circa due ore, si è reso necessario per rimuovere l’ematoma e stabilizzare la situazione critica. Successivamente, il piccolo è stato trasferito in elisoccorso all’Ospedale dei Bambini "Di Cristina" di Palermo, dove è presente un reparto specializzato di rianimazione pediatrica.

Al momento, il bambino è in prognosi riservata. I medici continuano a monitorare le sue condizioni, mentre la famiglia attende con ansia aggiornamenti sul suo stato di salute. Questo drammatico episodio evidenzia ancora una volta l’importanza della tempestività negli interventi medici in situazioni di emergenza e il ruolo cruciale di strutture ospedaliere come il Sant’Elia, che è intervenuto prontamente per salvare la vita del piccolo.