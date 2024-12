Marsala: fine anno positivo per le fragoline

25/12/2024 00:00:00

La campagna delle fragoline dell’agro marsalese, nel cuore della Sicilia occidentale, si chiude con risultati eccellenti. Iniziata lo scorso settembre, la raccolta sta consegnando al mercato un prodotto di altissima qualità, con volumi in aumento rispetto alla media degli anni precedenti.

Secondo italianberry.it, il 2024 segna un’annata particolarmente positiva, con una produzione che supera le aspettative e che, in parte, verrà destinata al surgelato. "Andremo avanti serenamente fino a giugno", spiega Antonino Bongiorno, agronomo e direttore commerciale della storica cooperativa Ortoflorofrutticola Bufalata.

Come spesso accade in questo periodo dell’anno, le fragoline di bosco hanno visto un’impennata dei prezzi, arrivati anche a raddoppiare rispetto al resto della stagione. "È un momento di grande richiesta, ma subito dopo Natale si tornerà alla normalità", sottolinea Bongiorno.

Fondata nel 1956, la Ortoflorofrutticola Bufalata è oggi un punto di riferimento per il settore. Con un fatturato medio tra i 2,5 e i 3 milioni di euro, per il 90% legato alla produzione di fragoline, la cooperativa coinvolge circa 180 soci. Ogni giorno, queste aziende – che si estendono tra i 1.000 e i 3.000 metri quadrati – conferiscono il loro raccolto, che viene poi distribuito in tutta l’Italia centro-meridionale.

Pionieri della coltivazione fuori suolo già vent’anni fa, la Bufalata è oggi leader del mercato. Negli anni, la cooperativa ha perfezionato le sue tecniche, selezionando semi che meglio rispondono alle esigenze di produzione e alle richieste dei consumatori. “Abbiamo spostato il focus da una varietà allungata a una tonda, che il mercato preferisce”, racconta Bongiorno.

Ogni pianta produce mediamente circa un chilo di fragoline all’anno. Per garantire la qualità, le coltivazioni avvengono in ambienti protetti e non riscaldati, per difendere le piante dal vento tipico della zona. Grande attenzione è dedicata alla prevenzione dei patogeni, con pratiche come la sanificazione degli ambienti e il ricambio annuale di torba e piantine. Un aspetto unico della Bufalata è la raccolta, gestita interamente da donne. "È una fase cruciale, che richiede delicatezza e cura per preservare le caratteristiche del prodotto", spiega Bongiorno.

Accanto al prodotto fresco, una parte della produzione è destinata al surgelato. Questa scelta, nata per valorizzare il surplus, ha permesso alla cooperativa di distinguersi nel panorama nazionale. “Siamo stati i primi in Italia a ottenere l’autorizzazione per farlo. Il mercato del surgelato è complesso e ristretto: bisogna sapere esattamente quanto prodotto vendere e a chi”, aggiunge il direttore.