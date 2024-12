Natale in provincia di Trapani e in Sicilia. Quello che c'è da sapere 

25/12/2024 06:00:00

Buon Natale a tutti! E' il 25 Dicembre, e anche oggi Tp24 vi aggiornerà sui fatti del territorio. Adesso però, facciamo il punto su questa giornata in provincia di Trapani, tra previsioni meteo (fa freddo...), qualche evento da segnalare e l'attività delle forze dell'ordine per garantire la sicurezza di tutti.

METEO. Fa freddo, piove, la neve "sporca" Erice e qualche area interna. Tutto sommato, è Natale. Le previsioni meteorologiche indicano temperature basse e un clima instabile. Sono previsti temporali, principalmente lungo la costa occidentale. Le piogge potrebbero essere particolarmente intense.

Il Natale 2024 si conferma come uno dei più freddi degli ultimi decenni in Sicilia, richiamando alla memoria le rigide temperature registrate nel 1986. La giornata di oggi, mercoledì 25 dicembre, è caratterizzata da una massa d'aria gelida di origine artica che continuerà a influenzare l'isola durante tutto il periodo natalizio, portando con sé instabilità e nevicate a quote collinari.

Mattina: temporali e grandinate nei settori settentrionali

La mattinata si apre con residue condizioni di instabilità nei settori settentrionali dell'isola, dove si registrano veloci temporali e occasionali grandinate. Sulle restanti aree della Sicilia, il tempo appare più variabile, con nuvolosità sparsa e scarse probabilità di pioggia.

Pomeriggio: lieve miglioramento e temperature in rialzo

Dal pomeriggio, i fenomeni tenderanno ad attenuarsi sui settori settentrionali, mentre nelle zone joniche e meridionali si prevedono schiarite sempre più ampie, pur in presenza di nuvolosità sparsa. Le temperature resteranno stazionarie nelle prime ore del giorno, con un leggero aumento previsto dal pomeriggio.

Serata: nuova intensificazione delle piogge e nevicate a quote più alte

In serata, l'instabilità tornerà a intensificarsi nelle aree settentrionali, con possibilità di piogge più consistenti. Le nevicate, che nella notte scorsa hanno interessato quote comprese tra i 500 e gli 800 metri, si sposteranno verso quote di bassa montagna, oscillando tra i 900 e i 1.000 metri.

Venti e mari: raffiche burrascose e mareggiate

I venti settentrionali moderati o forti saranno protagonisti, con raffiche che al mattino potranno superare i 70-80 km/h sul Tirreno e sullo Stretto di Sicilia, provocando mareggiate lungo le coste esposte. La situazione dei mari rimarrà critica, con acque molto mosse o agitate. Un lieve calo dell’intensità del vento è atteso nel corso del pomeriggio.

SICUREZZA. La Prefettura di Trapani ha rafforzato i controlli e le misure di sicurezza per garantire un Natale sereno e sicuro in tutta la provincia. A tale scopo, il Prefetto Daniela Lupo ha convocato oggi una riunione del Comitato Provinciale dell’Ordine e della Sicurezza Pubblica, che ha visto la partecipazione dei vertici provinciali delle Forze di Polizia, dei Vigili del Fuoco, delle Forze Armate e dei Sindaci di Trapani, Marsala e Mazara del Vallo.

Focus sui luoghi di aggregazione

Il Comitato ha disposto un incremento dei livelli di vigilanza nei punti dove è prevista una maggiore affluenza di persone, come mercatini di Natale, presepi viventi, luoghi di culto, concerti e gli eventi di Capodanno. L’obiettivo è garantire la sicurezza e la fruibilità di queste manifestazioni, con particolare attenzione alle misure di safety e security. I Sindaci sono stati invitati a intensificare la vigilanza sul territorio attraverso le polizie municipali, soprattutto nelle zone più frequentate.

Prevenzione e sicurezza stradale

In risposta alla circolare del Ministro dell’Interno emessa dopo l’attentato ai mercatini di Natale di Magdeburgo, il Comitato ha disposto un potenziamento delle attività di controllo del territorio. Saranno intensificati i servizi di vigilanza nelle arterie stradali e autostradali, con particolare attenzione alle giornate festive e alle fasce orarie considerate a maggiore rischio. Analogamente, saranno monitorati i flussi di traffico ferroviario e diportistico per prevenire criticità.

Collaborazione tra istituzioni

L’incontro di oggi segue un’analoga riunione tenutasi lo scorso 11 dicembre con tutti i Sindaci della provincia, durante la quale erano state date indicazioni operative per gestire al meglio il periodo natalizio e l’apertura del Giubileo. La sinergia tra le diverse istituzioni, sottolineata dal Prefetto, mira a offrire ai cittadini un clima di serenità e sicurezza durante le festività.

L’attenzione al contesto internazionale

Nel delicato contesto internazionale, la Prefettura ha ribadito l’importanza di mantenere alta la guardia, anche in considerazione di potenziali rischi legati agli eventi globali. La presenza delle Forze dell’Ordine sarà quindi rafforzata in tutto il territorio provinciale per prevenire e gestire qualsiasi emergenza.